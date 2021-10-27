"Dün Meclis'te terörle mücadelede sınır ötesi operasyonların yapılabilmesi için tezkere oylandı. HDP yöneticileri CHP'ye çağrı yaptılar. Açıkça CHP tehdit edildi. Böyle bir durumda onurlu parti liderinin 'Siz kim oluyorsunuz' diyerek ağızlarının payını vermesi beklenirdi. Artık karşımızda böyle bir CHP mevcut değildir. Tezkereye 'Hayır' diyeceklerini ilan ettiler. CHP'nin HDP'ye biat etmesi üzücü. Önemli olan CHP'nin HDP'ye teslim olmasıdır, yazık. Biz kimin kılıcını çaldığınızı biliyoruz da kendinizi bu kadar belli etmeyin bari.

*Biz bu güne kadar nasıl CHP'ye ve iplerini ellerine verdiği efendilerine rağmen ülkemizin güvenliğini sağlayacak adımları atmışsak bundan sonra da atmayı sürdüreceğiz

Kendilerine Mustafa Kemal'in askerleri diyenlerin, 'Mustafa Kemal'in itleri' diyerek hakaret edenlerin dümen suyuna girdiğini görmek bizim bile ağırımıza gidiyor.

TSK'nın sınır ötesi harekatlarının sokaktan toplanan rastgele kişilerle yapıldığını sanacak kadar cahil bir tiple karşı karşıyayız.