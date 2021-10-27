Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaç duyulduğunda sınır ötesi harekat gerçekleştirmesi ve ordunun Irak ve Suriye'ye gönderilmesi konusunda Cumhurbaşkanına verilen yetkinin 2 yıl uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi TBMM Genel Kurulunda CHP ve HDP'nin "hayır" oylarına karşı AK Parti, MHP ve İyi Partinin "evet" oylarıyla kabul edilmişti. CHP ve İyi Parti'nin farklı oy kullanmasının yankıları gelmeye devam ediyor.
CHP'nin tezkereye "hayır" oyu vermesinin öncesinde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında "hayır" vereceklerini duyurana kadar kurmayları dahil, ortaklarının beklentisi evet verileceği yönündeydi.
CHP KURMAYLARININ BİLE HABERİ YOKTU
Yani CHP kurmayları başta olmak üzere ağırlıklı bölümün Suriye ve Irak'ta TSK'nın 2 yıl daha bulunmasına yönelik tezkereye hayır oyu vereceklerinden haberleri yoktu.
Kulis bilgilerine göre son yapılan CHP Merkez Yönetim Kurulu Toplantısı'nda tezkereye "hayır" oyu verilmesi ile ilgili tutum daha ağır bastı. Fakat hayır verilmesi durumunda nasıl bir tepki ile karşılaşacaklarına yönelik ikna edici konuşmalar karşısında CHP Liderinin, "Evet verilecek gibi değil, ama başka çare de yok" ifadelerini kullandığı belirtiliyor.