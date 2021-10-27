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    • 27.10.2021 14:05
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    CHP kulislerinden bombalar! Kılıçdaroğlu tezkereye hayır kararını son dakikaya kadar nasıl gizledi? Talimat mı aldı?

    Tezkere oylamasında son dakika kararıyla terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı HDP ile aynı safta durarak "hayır" oyu veren CHP, bu kararı nasıl aldı? CHP'den sızan bilgilere göre, Kılıçdaroğlu parti kurmaylarına son dakika golü attı. CHP MYK'sında "evet" oyu verilmesi gerektiği konusunda görüşler gelmesine rağmen, Kılıçdaroğlu kimseye rengini belli etmeden nasıl son dakika "hayır" çıkışı yaptı? İddialara göre Kılıçdaroğlu tezkereye "hayır" oyu vereceğini ortağı İyi Parti'den bile gizledi. Tezkereye "hayır" denmesi için Kılıçdaroğlu'na bir talimat mı geldi? İşte HDP ile aleni ortaklığı seçen CHP'nin tezkere kararının perde arkasında yaşananlar...

    takvim.com.tr
    Kılıçdaroğlu’nun gizli görüşmesi ve adaylık krizi...

    Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaç duyulduğunda sınır ötesi harekat gerçekleştirmesi ve ordunun Irak ve Suriye'ye gönderilmesi konusunda Cumhurbaşkanına verilen yetkinin 2 yıl uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi TBMM Genel Kurulunda CHP ve HDP'nin "hayır" oylarına karşı AK Parti, MHP ve İyi Partinin "evet" oylarıyla kabul edilmişti. CHP ve İyi Parti'nin farklı oy kullanmasının yankıları gelmeye devam ediyor.

    CHP'nin tezkereye "hayır" oyu vermesinin öncesinde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında "hayır" vereceklerini duyurana kadar kurmayları dahil, ortaklarının beklentisi evet verileceği yönündeydi.

    CHP KURMAYLARININ BİLE HABERİ YOKTU

    Yani CHP kurmayları başta olmak üzere ağırlıklı bölümün Suriye ve Irak'ta TSK'nın 2 yıl daha bulunmasına yönelik tezkereye hayır oyu vereceklerinden haberleri yoktu.

    Kulis bilgilerine göre son yapılan CHP Merkez Yönetim Kurulu Toplantısı'nda tezkereye "hayır" oyu verilmesi ile ilgili tutum daha ağır bastı. Fakat hayır verilmesi durumunda nasıl bir tepki ile karşılaşacaklarına yönelik ikna edici konuşmalar karşısında CHP Liderinin, "Evet verilecek gibi değil, ama başka çare de yok" ifadelerini kullandığı belirtiliyor.

        Tezkereye şerh koyularak Meclis'te "evet" oyu verilmesi üzerine ortak görüş bildirilse de dün erken saatlerde yapılan son durum değerlendirmesinde Kılıçdaroğlu karar değiştirdi.

        Daha vahim olansa Kılıçdaroğlu, CHP'nin tezkereye "hayır" oyu kullanacağı kararını kurmaylarına grup toplantısının hemen öncesinde söyledi.

        İYİ PARTİ BOŞA DÜŞTÜ

        Millet İttifakı'nın küçük ortağı İyi Parti'nin de Kılıçdaroğlu'nun "hayır" kararından haberinin olmadığı, İyi Parti Grup Başkanvekillerinin de kararı sonradan öğrendiği belirtildi.

        KILIÇDAROĞLU 'HAYIR' OYU VERİLMESİ İÇİN TALİMAT MI ALDI?

        Son yaşananlardan sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Suriye-Irak tezkeresine "hayır" oyu verilmesi yönündeki kararı İyi Parti'de rahatsızlığa neden oldu.

        Gelen bilgilere göre Kılıçdaroğlu, bugün grup toplantısından öncesine kadar kapalı kapılar ardında istişareler yaptı. Tezkereye karşı olarak HDP'yi ve PKK'yı sevindiren, İyi Parti'yi boşa düşüren desteği için Kılıçdaroğlu'nun kimlerden telkin aldığı merak ediliyor.

        SON GÖRÜŞME SONRASI ANLAŞMAZLIK ÇIKTI

        Akşener geçen hafta Kılıçdaroğlu'nu ziyaret ederek heyetleriyle birlikte 1 saat 50 dakika görüştükten sonra 20 dakika baş başa konuştu. Baş başa gerçekleşen sır görüşmede cumhurbaşkanlığı adaylığı için pazarlık yapıldığı belirtiliyor.

            Kılıçdaroğlu, kendisinin adaylığını karşı CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu adaylık için direten Akşener'i tezkere hamlesiyle zora soktu. Hem partisini hem de İyi Parti'yi şaşkına çeviren kararı veren aklın CHP ile HDP ittifakını alenen ilan etmesi siyasetin ana gündemi oldu.

            BAŞKAN ERDOĞAN: TEHDİT EDİLDİLER

            Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda Kılıçdaroğlu'nun tehdit edildiğini belirtti:

            "Dün Meclis'te terörle mücadelede sınır ötesi operasyonların yapılabilmesi için tezkere oylandı. HDP yöneticileri CHP'ye çağrı yaptılar. Açıkça CHP tehdit edildi. Böyle bir durumda onurlu parti liderinin 'Siz kim oluyorsunuz' diyerek ağızlarının payını vermesi beklenirdi. Artık karşımızda böyle bir CHP mevcut değildir. Tezkereye 'Hayır' diyeceklerini ilan ettiler. CHP'nin HDP'ye biat etmesi üzücü. Önemli olan CHP'nin HDP'ye teslim olmasıdır, yazık. Biz kimin kılıcını çaldığınızı biliyoruz da kendinizi bu kadar belli etmeyin bari.

            *Biz bu güne kadar nasıl CHP'ye ve iplerini ellerine verdiği efendilerine rağmen ülkemizin güvenliğini sağlayacak adımları atmışsak bundan sonra da atmayı sürdüreceğiz

            Kendilerine Mustafa Kemal'in askerleri diyenlerin, 'Mustafa Kemal'in itleri' diyerek hakaret edenlerin dümen suyuna girdiğini görmek bizim bile ağırımıza gidiyor.

            TSK'nın sınır ötesi harekatlarının sokaktan toplanan rastgele kişilerle yapıldığını sanacak kadar cahil bir tiple karşı karşıyayız.

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            Haberler Güncel CHP kulislerinden bombalar! Kılıçdaroğlu tezkereye hayır kararını son dakikaya kadar nasıl gizledi? Talimat mı aldı?
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