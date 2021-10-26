SON DAKİKA: İYİ Partili Durmuş Yılmaz Irak ve Suriye tezkerelerine 'hayır' dediğini duyurdu

TBMM Genel Kurulunda, Türk Silahlı Kuvvetlerinin gerektiği takdirde sınır ötesi harekat ve müdahalede bulunmak üzere Irak ve Suriye'ye gönderilmesi konusunda Cumhurbaşkanına verilen yetkinin 2 yıl uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi kabul edildi.
İYİ PARTİ'DEN İLK FİRE
Tezkere için 'evet' oyu kullanan İYİ Parti'de ilk firenin kim olduğu ortaya çıktı. Eski Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı ve İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz, Twitter hesabından 'hayır' oyu verdiğini duyurdu. Yılmaz, bir nevi PKK'yı sevindirdiğini ifşa etmiş oldu.
Durmuş Yılmaz'ın paylaşımı şu şekilde "Sistem parmak izimi okumadığı için ben de bu pusulayı "ret" deyip imzaladım.Ancak oylama elektronik oylama yerine parmak kaldırmak suretiyle yapılınca hayır diye parmak kaldırdım ve pusulayı yırtıp çöpe attım. Keşke saklasaymışım."
MERAL AKŞENER 'EVET' DİYECEKLERİNİ AÇIKLAMIŞTI
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geçtiğimiz hafta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etmişti. İki genel başkan görüşme sonrası kameralar karşısına geçmiş ve soruları cevaplamıştı. Akşener, kendisine yöneltilen tezkere sorusuna 'evet' diyeceklerini belirmişti ve şunları söylemişti "Biz Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelen tüm tezkereler için önce bir ekip kurarız. Konu uzmanı arkadaşlarımız üzerinden bir rapor ortaya çıkar. Sonra da milletvekili arkadaşlarımızla bu paylaşılır. Bu çalışma yapıldı ve eleştirilerimiz baki kalmak kaydıyla evet oyu vereceğimizi söylemek isterim"