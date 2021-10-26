Kılıçdaroğlu-Akşener görüşmesinde skandal gündem: Yeni plan sivil itaatsizlik mi?

ABD öncülüğündeki 10 büyükelçinin Kızıl Soros lakaplı Osman Kavala davasına ilişkin görev sınırlarını aşarak bildiri yayınlamasının ardından Türkiye sert tepki göstermiş büyükelçiler geri atmıştı. ABD Başkanı Biden'ın seçilmeden önce Türkiye'deki muhalefeti destekleyeceğine ilişkin skandal açıklamalarının yansımaları olarak değerlendirilen ve CHP'nin öncülük ettiği ittifakın kirli planlarını bir kez daha ortaya çıkardı.
BIDEN NASIL SEVMEZSİN BÖYLE MUHALEFETİ
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener arasında geçen görüşmede konuşulan 'sivil itaatsizlik' eylemleri ile 10 büyükelçinin skandal çağrısı sonrası yaşananları köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, "Dünya, küresel sistemde yaşanan altüst oluşları, ABD-Çin hesaplaşmasını, Yunanistan üzerinden ABD'nin Türkiye'yi çevrelemesini ve Batı Bloku içindeki yeni ittifakları tartışıp konuşurken, bizdeki muhalefetin tek derdi, Başkan Erdoğan'ı iktidardan düşürmek. 10 büyükelçiye sahip çıkan ve elini güçlendiren böyle bir muhalefeti Biden nasıl sevmez?" dedi.
İşte Mahmut Övür'ün bugünkü yazısı;
10 BÜYÜKELÇİNİN ASIL DERDİ
Bunların olacağı, ABD'nin Türkiye'yi içeriden ve dışarıdan sıkıştıracağı aylar önceden belliydi. Zaman zaman yazdım ve sordum: Acaba ABD Başkan Biden, seçim öncesi söylediği, "Erdoğan'ı düşürmek için Türkiye'de muhalefete destek vereceğim" sözünü nasıl hayata geçirecek?
Gelip seçim kampanyasına katılıp açık destek verecek değil ya... Ya içeride muhtıra veren emekli askerler, siyasetçiler ve aydınlar gibi uzantılarını harekete geçirecek ya da böyle emrindeki ülkelerin büyükelçilerini. Son dönemde bütün bunların harekete geçtiğini de içerideki siyasi gerilim ve kutuplaşmanın körüklenmesinden anlıyoruz.