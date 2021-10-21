SON DAKİKA: Kemal Kılıçdaroğlu-Meral Akşener ne konuştu? 20 dakikalık sır görüşme

BASIN TOPLANTISINA DAMGA VURAN EKREM İMAMOĞLU SORUSU

Akşener-Kılıçdaroğlu'nun basın toplantısına Kılıçdaroğlu'na yöneltilen Ekrem İmamoğlu sorusu damga vurdu. DW Türkçe muhabiri Kılıçdaroğlu'na "Son dönemde yaptığınız açıklamalar cumhurbaşkanı adayı olacağınız şeklinde değerlendiriliyor. Özellikle Merkez Bankası ziyaretiniz ve bürokratlara yönelik açıklamanız. Öte yandan aynı dönemde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da önce Karadeniz'e sonra Güneydoğu'ya gitti. Bu da kamuoyunda 'İmamoğlu cumhurbaşkanı adayı olmak istiyor' şeklinde yorumlandı. İmamoğlu'nun böyle bir talebi var mı?" sorusunu yöneltti.

KILIÇDAROĞLU GÜÇ GÖSTERİSİ YAPTI

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, kendisine yöneltilen soru karşısında "güç bende" mesajı vermeye çalıştı "Bana gelmiş herhangi bir talep yok. Ayrıca giderken de benden izin aldı." ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU-AKŞENER GÖRÜŞMESİNİN BİLİNMEYENLERİ

Kemal Kılıçdaroğlu-Meral Akşener görüşmesinde bunlar kamuoyuna yansıyanlardı. Birde görüşmenin perde arkası var. İki liderin yanında hangi isimler vardı? 20 dakikalık baş başa görüşmede neler konuşuldu?

İşte Kılıçdaroğlu-Akşener görüşmesinin bilinmeyenleri...