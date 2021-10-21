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    • 21.10.2021 13:32
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    • 21.10.2021 13:50
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    SON DAKİKA: Kemal Kılıçdaroğlu-Meral Akşener ne konuştu? 20 dakikalık sır görüşme

    Son dakika haberleri... Takvim.com.tr önceki gün yaptığı haberde Ekrem İmamoğlu'nun Diyarbakır'a gitmesi nedeniyle CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun Ankara'ya çağırılıp uyarıldığını yazmıştı. Bununla birlikte İmamoğlu'nun Ankara temsilcisi Şükrü Küçükşahin'in ise İYİ Parti'ye "Kılıçdaroğlu'nu değil Ekrem İmamoğlu'nu destekleyin" talebinde bulunduğunu yazmıştı. Bu talep CHP'de kriz yaratınca tüm gözler Kemal Kılıçdaroğlu ile Meral Akşener'in dün yapacağı görüşmeye çevrildi. İki genel başkan heyetleriyle birlikte 1 saat 50 dakika görüştükten sonra 20 dakika baş başa konuştu. Ortak basın toplantısında ise hem Akşener'in hem de Kılıçdaroğlu'nun Takvim.com.tr'nin yaptığı kulis haberi nedeniyle dengelerinin bozulduğu ve gergin olduğu görüldü. Peki Kılıçdaroğlu-Akşener görüşmesinde neler konuşuldu? Detaylar haberimizde....

    takvim.com.tr
    Kılıçdaroğlu-Akşener ne konuştu?

    Ankara'da CHP ve İYİ Parti genel merkezleri ile TBMM'de muhalefet kulisleri adeta kaynayan bir kazan gibi. Millet İttifakı üyeleri neredeyse her gün 2023'te yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri için aday pazarlığında ve kulis çalışmalarında. Takvim.com.tr önceki gün bir kulis haberine imza attı. Haberde Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener, Canan Kaftancıoğlu ve Ekrem İmamoğlu ile çarpıcı kulis bilgileri aktardı.

    TAKVİM.COM.TR'NİN 19 EKİM'DE YAPTIĞI KULİS HABERİ
    Önceki gün yaptığımız haberde şunları dile getirmiştik: İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu Ankara'ya çağrıldı. Kılıçdaroğlu ile görüşen Kaftancıoğlu'nun Ekrem İmamoğlu'nu şikayet ettiği öğrenildi. Öte yandan Ekrem İmamoğlu'nun "İBB Ankara Temsilcisi" olarak atadığı Şükrü Küçükşahin'in de İYİ Parti ile görüşerek "Kılıçdaroğlu ile olmaz. Ekrem İmamoğlu'nu destekleyin" dediğinin CHP Genel Merkezi tarafından duyulmasının ardından ipler iyice gerildi. Bu gelişmeler yaşanırken Kılıçdaroğlu ve Akşener'in yarın (20 Ekim) bir görüşme gerçekleştireceği ve ittifakta yaşanan krizin gölgesinde yeni bir pazarlığa tutuşacağı öğrenildi.

    HABERİMİZ KİMYALARINI BOZDU! GERGİNLİKLERİ YÜZLERİNE YANSIDI
    Önceki gün yaptığımız haberin ardından dün merakla beklenen Kemal Kılıçdaroğlu-Meral Akşener görüşmesi gerçekleşti. İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, TBMM'deki grup toplantısının ardından kurmaylarıyla birlikte CHP Genel Merkezi'ne gitti. İki lider, önce heyetlerle bir görüşme gerçekleştirdi ardından 20 dakika başbaşa görüştü sonra ise kameraların karşısına geçti. Akşener ve Kılıçdaroğlu, sürekli olarak gülümseyerek gizlemeye çalışsalar da Takvim.com.tr'nin haberi sonrası yaşadıkları gerginlik yüzlerine yansımıştı.

        BASIN TOPLANTISINA DAMGA VURAN EKREM İMAMOĞLU SORUSU
        Akşener-Kılıçdaroğlu'nun basın toplantısına Kılıçdaroğlu'na yöneltilen Ekrem İmamoğlu sorusu damga vurdu. DW Türkçe muhabiri Kılıçdaroğlu'na "Son dönemde yaptığınız açıklamalar cumhurbaşkanı adayı olacağınız şeklinde değerlendiriliyor. Özellikle Merkez Bankası ziyaretiniz ve bürokratlara yönelik açıklamanız. Öte yandan aynı dönemde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da önce Karadeniz'e sonra Güneydoğu'ya gitti. Bu da kamuoyunda 'İmamoğlu cumhurbaşkanı adayı olmak istiyor' şeklinde yorumlandı. İmamoğlu'nun böyle bir talebi var mı?" sorusunu yöneltti.

        KILIÇDAROĞLU GÜÇ GÖSTERİSİ YAPTI
        CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, kendisine yöneltilen soru karşısında "güç bende" mesajı vermeye çalıştı "Bana gelmiş herhangi bir talep yok. Ayrıca giderken de benden izin aldı." ifadelerini kullandı.

        KILIÇDAROĞLU-AKŞENER GÖRÜŞMESİNİN BİLİNMEYENLERİ
        Kemal Kılıçdaroğlu-Meral Akşener görüşmesinde bunlar kamuoyuna yansıyanlardı. Birde görüşmenin perde arkası var. İki liderin yanında hangi isimler vardı? 20 dakikalık baş başa görüşmede neler konuşuldu?

        İşte Kılıçdaroğlu-Akşener görüşmesinin bilinmeyenleri...

        HEYETLERDE KİMLER VARDI?
        Akşener'e ziyarette; İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcıları Cihan Paçacı, Koray Aydın, Salim Ensarioğlu eşlik etti. CHP heyetinde ise Genel Sekreter Selin Sayek Böke ile CHP Genel Başkan Yardımcıları Bülent Kuşoğlu, Oğuz Kaan Salıcı ve Muharrem Erkek yer aldı.

        20 DAKİKALIK SIR GÖRÜŞME! KILIÇDAROĞLU-AKŞENER NELER KONUŞTU?
        CHP ve İYİ Parti heyetleri 1 saat 50 dakikalık bir görüşme yaptı. Bu görüşmede; ekonomi, dış politika, ittifakın yol haritası ve 6 partinin ortaklaşa yürüttüğü güçlendirilmiş parlamenter sistem çalışmaları ele alındı.

        Bu konulardan sonra Meral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu baş başa görüşmeye geçti. Görüşmede iki liderin Takvim.com.tr'nin gündeme getirdiği kulis haberini konuştuğu tahmin ediliyor. Bunun yanında adaylık pazarlığının da ele alındığı öngörülüyor. Hatırlanacağı üzere Meral Akşener "başbakan adayıyım" derken Kemal Kılıçdaroğlu ise adeta cumhurbaşkanı adayı gibi hareket ediyordu. Bununla birlikte Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu'na skandal bir şekilde Fatih Sultan Mehmet benzetmesi yaparak bir nevi cumhurbaşkanlığı için ona destek olduğunu açıklamıştı.

        Tüm bunların yanında Ekrem İmamoğlu'nun Ankara temsilcisi Şükrü Küçükşahin'in İYİ Parti'ye "Kılıçdaroğlu ile olmaz. Ekrem İmamoğlu'nu destekleyin" demesi de görüşmede masaya yatırılmış olma ihtimali yüksek olan konulardan.

        SIZMA KORKUSU! İKİ LİDER DE KURMAYLARIYLA HİÇBİR ŞEY PAYLAŞMADI
        Millet İttifakı'nda cumhurbaşkanlığı adayı haricinde sızma krizi de yaşanıyor. Adeta "kırık testi"ye dönen Millet İttifakı'nda taraflar birbirlerini boşa çıkarmak için el altında görüşmelerin detaylarını sızdırıyor. Çevresindeki kurmaylara güvenmeyen Kemal Kılıçdaroğlu ve Merak Akşener'de 20 dakikalık baş başa görüşmesiyle ilgili kurmaylarına en ufak bir bilgi vermedi.

        Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş, cumhurbaşkanlığı adayları ve yolda yaşanan krizler. 'Kırık testi'ye dönen Millet İttifakı'ndan ilerleyen günlerde daha neler sızacak? Bekleyip göreceğiz.
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        Haberler Güncel SON DAKİKA: Kemal Kılıçdaroğlu-Meral Akşener ne konuştu? 20 dakikalık sır görüşme
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