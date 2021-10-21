SON DAKİKA: Kemal Kılıçdaroğlu-Meral Akşener ne konuştu? 20 dakikalık sır görüşme

Ankara'da CHP ve İYİ Parti genel merkezleri ile TBMM'de muhalefet kulisleri adeta kaynayan bir kazan gibi. Millet İttifakı üyeleri neredeyse her gün 2023'te yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri için aday pazarlığında ve kulis çalışmalarında. Takvim.com.tr önceki gün bir kulis haberine imza attı. Haberde Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener, Canan Kaftancıoğlu ve Ekrem İmamoğlu ile çarpıcı kulis bilgileri aktardı.
TAKVİM.COM.TR'NİN 19 EKİM'DE YAPTIĞI KULİS HABERİ
Önceki gün yaptığımız haberde şunları dile getirmiştik: İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu Ankara'ya çağrıldı. Kılıçdaroğlu ile görüşen Kaftancıoğlu'nun Ekrem İmamoğlu'nu şikayet ettiği öğrenildi. Öte yandan Ekrem İmamoğlu'nun "İBB Ankara Temsilcisi" olarak atadığı Şükrü Küçükşahin'in de İYİ Parti ile görüşerek "Kılıçdaroğlu ile olmaz. Ekrem İmamoğlu'nu destekleyin" dediğinin CHP Genel Merkezi tarafından duyulmasının ardından ipler iyice gerildi. Bu gelişmeler yaşanırken Kılıçdaroğlu ve Akşener'in yarın (20 Ekim) bir görüşme gerçekleştireceği ve ittifakta yaşanan krizin gölgesinde yeni bir pazarlığa tutuşacağı öğrenildi.
HABERİMİZ KİMYALARINI BOZDU! GERGİNLİKLERİ YÜZLERİNE YANSIDI
Önceki gün yaptığımız haberin ardından dün merakla beklenen Kemal Kılıçdaroğlu-Meral Akşener görüşmesi gerçekleşti. İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, TBMM'deki grup toplantısının ardından kurmaylarıyla birlikte CHP Genel Merkezi'ne gitti. İki lider, önce heyetlerle bir görüşme gerçekleştirdi ardından 20 dakika başbaşa görüştü sonra ise kameraların karşısına geçti. Akşener ve Kılıçdaroğlu, sürekli olarak gülümseyerek gizlemeye çalışsalar da Takvim.com.tr'nin haberi sonrası yaşadıkları gerginlik yüzlerine yansımıştı.