Bedelli askerlik şartları 2021? Bedelli askerlik başvurusu nasıl,nereden yapılır? Bedelli askerlik ücreti 2021 ne kadar?

Vatani görevini yapacak olan yüzbinlerce genç Bedelli askerlik şartları 2021 nelerdir? Bedelli askerlik başvuruları nasıl yapılır? Sorularının yanıtlarını sıklıkla araştırır oldu. İş hayatından fazla uzak kalmamak için kısa süreli askere gitmek isteyen vatandaşlar her Türk genci için zorunlu olan vatani görevini bedelli olarak yapmak istiyor ve hem şartlar hem de başvurularla ilgili bilgileri merak ediyor. Peki bedelli askerlikte yaş şartı nedir, kimler yararlabilir? 2021 yılında ücret ne kadar ödenecek? İşte ayrıntılar…
BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Bedelli askerlik başvuruları hem askerlik şubelerinden hem de e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Başvurusunu yapan adaylar için ödeme süreci hemen başlıyor. Ödemelerin devlet bankalarından ve PTT üzerinden yapılması mümkün.
BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURU 2021 ŞARTLARI NELERDİR?
Yoklama yaptırmayanların öncelikle "Askerliğe Elverişlidir" sağlık kararı almış olması gerekiyor.
Fiili askerlik hizmetine başlayanlar ile bakaya, yoklama kaçağı ve saklıların bedelli askerliğe başvuru hakkı bulunmuyor.
2002 doğumlu ve bu doğumla yoklamaya tabi daha yaşlı yükümlüler ile askerliği ertelenmiş olanlardan (erteleme başlangıç tarihinden önce yoklama kaçağı ve bakaya kalanlar hariç) erteleme süresi içerisinde başvuru işlemlerini tamamlayanlar bedelli askerlikten yararlanabilecek.