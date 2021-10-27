İstanbul Havalimanı’na büyük onur! Avrupa’nın en iyisi oldu

İstanbul Havalimanı, Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI) tarafından düzenlenen "17th ACI Europe Awards" kapsamında "Avrupa'nın En İyi Havalimanı" ve "Erişilebilir Havalimanı" ödüllerine layık görüldü.
İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA'dan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Havalimanı'nın koronavirüs salgını için sektöre ilham veren önlemleri, erişilebilirlik için attığı adımlar ve sürdürülebilirliğe katkı sunan çalışmaları takdirle karşılandı.
Saygın kurumlar tarafından üst üste ödüllere layık görülen havalimanı, tüm dünyanın Kovid-19 ile büyük bir sınavdan geçtiği dönemde aldığı önlemler, Avrupa'nın yolcu sayısında en büyük havalimanı olması ve yatırımlarını yavaşlatmadan devam ederek, kanıtladığı kurumsal dayanıklılığıyla sektörün en prestijli ödüllerinden ikisinin daha sahibi oldu.
ACI, "17th ACI Europe Awards" kapsamında İstanbul Havalimanı'nı 40 milyon yolcu üzerinde kategorisinde "Avrupa'nın En İyi Havalimanı" ve "Erişilebilir Havalimanı" ödüllerine layık gördü.
Dünyanın çok büyük bir sınav verdiği Kovid-19 salgınında havacılık sektörü negatif etkilerin en fazla hissedildiği sektörlerin başında gelirken, İstanbul Havalimanı kriz sürecini başarıyla yöneterek ulaşım ve ticaretin olabilecek optimum seviyede devam etmesini sağlamasıyla takdir kazandı.
ERİŞİLEBİLİRLİKTE DE BAŞARI TESCİLLENDİ
İstanbul Havalimanı, tasarım aşamasından itibaren oluşturduğu erişilebilirlik kültürü ve engelsiz havalimanı konseptiyle de ACI'nın "Erişilebilir Havalimanı" ödülünü aldı. Terminalde hem kara hem hava tarafında oluşturduğu özel yolcu hizmet noktaları, görüntülü çağrı merkezi, sesli adımlar ve yetişkin alt değiştirme odaları gibi farklı hizmetleriyle dikkat çekti.
Öncelikli geçiş noktaları, erişilebilir asansör ve araç park noktaları, erişilebilir rota, çok özel misafir kartı ve ayçiçeği yaka kartı projeleriyle de erişilebilirlik standartlarının tümünü karşılayan havalimanı, standartların ötesinde sunduğu özel hizmetlerle sektöründe örnek olması ve oluşturduğu farkındalıkla, "seyahat etmenin herkesin hakkı" prensibi anlayışını benimsemesiyle de takdir edildi.
Ödüller, İsviçre'nin Cenevre kentinde gerçekleşen ACI Europe Yıllık Kongresi ve Genel Kurulu kapsamında 26 Ekim'de düzenlenen tören ile İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu'ya takdim edildi.