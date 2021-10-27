İstanbul Havalimanı’na büyük onur! Avrupa’nın en iyisi oldu

Saygın kurumlar tarafından üst üste ödüllere layık görülen havalimanı, tüm dünyanın Kovid-19 ile büyük bir sınavdan geçtiği dönemde aldığı önlemler, Avrupa'nın yolcu sayısında en büyük havalimanı olması ve yatırımlarını yavaşlatmadan devam ederek, kanıtladığı kurumsal dayanıklılığıyla sektörün en prestijli ödüllerinden ikisinin daha sahibi oldu.

ACI, "17th ACI Europe Awards" kapsamında İstanbul Havalimanı'nı 40 milyon yolcu üzerinde kategorisinde "Avrupa'nın En İyi Havalimanı" ve "Erişilebilir Havalimanı" ödüllerine layık gördü.

Dünyanın çok büyük bir sınav verdiği Kovid-19 salgınında havacılık sektörü negatif etkilerin en fazla hissedildiği sektörlerin başında gelirken, İstanbul Havalimanı kriz sürecini başarıyla yöneterek ulaşım ve ticaretin olabilecek optimum seviyede devam etmesini sağlamasıyla takdir kazandı.