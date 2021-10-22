Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 22.10.2021 12:05
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 22.10.2021 12:47
    ABONE OL

    SON DAKİKA: Meral Akşener-Kemal Kılıçdaroğlu sır görüşmede neler konuştu? İkisi de Ekrem İmamoğlu'nun Diyarbakır gezisinden rahatsız

    Son dakika haberleri... Ankara'da bu günlerde en çok merak edilen konuların başında Meral Akşener ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun önceki gün gerçekleştirdikleri sır görüşmede neler konuştuğu? Kulislerden gelen bilgilere göre iki lider 20 dakikalık görüşmede Ekrem İmamoğlu'nun Diyarbakır gezisinden rahatsız olduklarını belirtti. Üstelik rahatsız olan sadece onlar değil Canan Kaftancıoğlu da rahatsız. İşin ilginç tarafı ise daha 2 ay öncesine kadar Akşener, İmamoğlu için Fatih Sultan Mehmet benzetmesi yapıp cumhurbaşkanlığı adaylığı için tarafını belli etmişti. İşte 20 dakikalık Meral Akşener-Kemal Kılıçdaroğlu sır görüşmesinde konuşulanlar...

    20 dakikalık sır görüşmede gündem İmamoğlu

    Takvim.com.tr'nin salı günü yaptığı kulis haberi ve devamında yaşananların yankısı sürüyor. Takvim.com.tr'nin haberinde Ekrem İmamoğlu'nun Diyarbakır gezisinden Kemal Kılıçdaroğlu'nun rahatsız olduğu ve Canan Kaftancıoğlu'nun Ankara'ya çağırılarak uyarıldığını yazmıştık. Bununla birlikte Ekrem İmamoğlu'nun Ankara Temsilcisi Şükrü Küçükşahin'in ise İYİ Parti'ye giderek "Kılıçdaroğlu ile olmaz İmamoğlu'nu destekleyin" dediğini belirtmişik.

    20 DAKİKALIK SIR GÖRÜŞME
    Bu kulis haberinin devamında 20 Ekim Çarşamba, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yanındaki heyetle birlikte CHP Genel Merkezi'ne gitti. Ziyarette Akşener'e İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcıları Cihan Paçacı, Koray Aydın, Salim Ensarioğlu eşlik etti. CHP heyetinde ise Genel Sekreter Selin Sayek Böke ile CHP Genel Başkan Yardımcıları Bülent Kuşoğlu, Oğuz Kaan Salıcı ve Muharrem Erkek yer aldı.

    Heyetler arası 1 saat 50 dakika süren görüşme sonrası Meral Akşener ile Kemal Kılıçdaroğlu baş başa görüşmeye geçti. İki lider başbaşa görüşmede ne konuştuklarıyla ilgili bir açıklama yapmadı.

    YÜZLERİNDE GERGİNLİK HAKİMDİ
    Basın toplantısında ise hem Akşener hem de Kılıçdaroğlu'nun yüzlerindeki gerginlik kameralara açık bir şekilde yansıdı. CHP Genel Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Diyarbakır gezisi ve cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili kendisine yöneltilen soruya güç gösterisi yaparak "(Cumhurbaşkanlığı adaylığı için)Bana gelmiş herhangi bir talep yok. Ayrıca giderken de benden izin aldı." dedi.

        AKŞENER-KILIÇDAROĞLU GÖRÜŞMESİNDE NELER KONUŞULDU?
        Çarşamba günü yapılan basın toplantısının ardından CHP ve İYİ Parti genel merkezlerinde en çok merak edilen konu "Meral Akşener ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun 20 dakikalık sır görüşmede ne konuştuğu" oldu.

        Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı mı? Kılıçdaroğlu yanıtladı...

        Takvim.com.tr'dün yaptığı haberde ise iki lider Ekrem İmamoğlu'nun Diyarbakır ziyaretini ve Millet İttifakı'ndaki cumhurbaşkanlığı adaylığı krizini görüştüğünü yazmıştık. Kulislerden yeni gelen bilgiler ise Millet İttifakı'ndaki Ekrem İmamoğlu krizinin giderek büyüdüğünü gösteriyor.

        SON DAKİKA: MİLLET İTTİFAKI'NDA EKREM İMAMOĞLU KRİZİ
        Hem Meral Akşener hem de Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'nun Diyarbakır ziyaretinden rahatsızlar. Hatta bu rahatsızlık ikisiyle de kalmıyor. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da İmamoğlu'nun kendi başına hareket etmesinden rahatsız. Ankara'da Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmede de bu rahatsızlığını dile getirdi.

        Her fırsatta cumhurbaşkanı adayı gibi hareket eden Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener'e belediye başkanlarının görevlerine devam edeceklerini belirtti.

        AKŞENER'İ BİLE ÇILDIRTTI
        Öte yandan hem Akşener'in hem de Kılıçdaroğlu'nun Ekrem İmamoğlu'nun Diyarbakır gezisinden rahatsız olmalarında dikkat çeken bir diğer nokta ise; Meral Akşener'in önceki düşünceleriyle ters düşmesi oldu. Çünkü İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Yenikapı'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarında İmamoğlu için Fatih Sultan Mehmet benzetmesi yaparak şu skandal ifadeleri kullanmıştı "Bizans'a Avrupa'ya Haçlılar'a rağmen".

        O tarihlerde bu destek "Akşener cumhurbaşkanlığı adaylığı için Ekrem İmamoğlu'nu destekliyor" diye değerlendirilse de son yaşananların her şeyi terse döndürdüğünü İYİ Parti Genel Başkanı'nın bile İmamoğlu'na ters düştüğünü gösteriyor.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        FETÖ kumpasına TÜGVA’dan tokat gibi cevap
        Haberler Güncel SON DAKİKA: Meral Akşener-Kemal Kılıçdaroğlu sır görüşmede neler konuştu? İkisi de Ekrem İmamoğlu'nun Diyarbakır gezisinden rahatsız
            SON DAKİKA