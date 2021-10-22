SON DAKİKA: Meral Akşener-Kemal Kılıçdaroğlu sır görüşmede neler konuştu? İkisi de Ekrem İmamoğlu'nun Diyarbakır gezisinden rahatsız

20 DAKİKALIK SIR GÖRÜŞME

Bu kulis haberinin devamında 20 Ekim Çarşamba, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yanındaki heyetle birlikte CHP Genel Merkezi'ne gitti. Ziyarette Akşener'e İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcıları Cihan Paçacı, Koray Aydın, Salim Ensarioğlu eşlik etti. CHP heyetinde ise Genel Sekreter Selin Sayek Böke ile CHP Genel Başkan Yardımcıları Bülent Kuşoğlu, Oğuz Kaan Salıcı ve Muharrem Erkek yer aldı.

Heyetler arası 1 saat 50 dakika süren görüşme sonrası Meral Akşener ile Kemal Kılıçdaroğlu baş başa görüşmeye geçti. İki lider başbaşa görüşmede ne konuştuklarıyla ilgili bir açıklama yapmadı.