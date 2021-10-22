SON DAKİKA: Meral Akşener-Kemal Kılıçdaroğlu sır görüşmede neler konuştu? İkisi de Ekrem İmamoğlu'nun Diyarbakır gezisinden rahatsız

Takvim.com.tr'nin salı günü yaptığı kulis haberi ve devamında yaşananların yankısı sürüyor. Takvim.com.tr'nin haberinde Ekrem İmamoğlu'nun Diyarbakır gezisinden Kemal Kılıçdaroğlu'nun rahatsız olduğu ve Canan Kaftancıoğlu'nun Ankara'ya çağırılarak uyarıldığını yazmıştık. Bununla birlikte Ekrem İmamoğlu'nun Ankara Temsilcisi Şükrü Küçükşahin'in ise İYİ Parti'ye giderek "Kılıçdaroğlu ile olmaz İmamoğlu'nu destekleyin" dediğini belirtmişik.
20 DAKİKALIK SIR GÖRÜŞME
Bu kulis haberinin devamında 20 Ekim Çarşamba, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yanındaki heyetle birlikte CHP Genel Merkezi'ne gitti. Ziyarette Akşener'e İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcıları Cihan Paçacı, Koray Aydın, Salim Ensarioğlu eşlik etti. CHP heyetinde ise Genel Sekreter Selin Sayek Böke ile CHP Genel Başkan Yardımcıları Bülent Kuşoğlu, Oğuz Kaan Salıcı ve Muharrem Erkek yer aldı.
Heyetler arası 1 saat 50 dakika süren görüşme sonrası Meral Akşener ile Kemal Kılıçdaroğlu baş başa görüşmeye geçti. İki lider başbaşa görüşmede ne konuştuklarıyla ilgili bir açıklama yapmadı.
YÜZLERİNDE GERGİNLİK HAKİMDİ
Basın toplantısında ise hem Akşener hem de Kılıçdaroğlu'nun yüzlerindeki gerginlik kameralara açık bir şekilde yansıdı. CHP Genel Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Diyarbakır gezisi ve cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili kendisine yöneltilen soruya güç gösterisi yaparak "(Cumhurbaşkanlığı adaylığı için)Bana gelmiş herhangi bir talep yok. Ayrıca giderken de benden izin aldı." dedi.