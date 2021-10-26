Meral Akşener'den Kılıçdaroğlu'nun "belediyede kalın" diyerek yolundan çekmek istediği İmamoğlu ve Yavaş'ı yeniden oyuna sürdü

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu 7 Ağustos akşamı bir tv programının canlı yayınında CHP'li büyükşehir belediye başkanlarının "ikinci dönem de devam etmesinden yana olduğu" açıkladı.
Bu açıklama, siyaset kulisinde Kılıçdaroğlu'nun CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın gelecek seçimde Cumhurbaşkanı adayı olmasının önünü kestiği şeklinde yorumlandı.
AKŞENER, İMAMOĞLU VE YAVAŞ'IN YOLUNU AÇTI KK'NIN ÖNÜNÜ KESTİ
Son dönemlerde yaşanan krizler sonrası CHP lideriyle sürpriz bir görüşme gerçekleştiren, görüşme sonrası ise krizin daha da derinleştiği yüzünden okunan Meral Akşener, Kılıçdaroğlu'na karşı ilk hamleyi yaptı.
Akşener, Kılıçdaroğlu'nun adaylık yarışında yolundan çekmeye çalıştığı İmamoğlu ve Yavaş için devreye girdi ve iki belediye başkanını adeta yeniden topa soktu.