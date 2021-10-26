Meral Akşener'den Kılıçdaroğlu'nun "belediyede kalın" diyerek yolundan çekmek istediği İmamoğlu ve Yavaş'ı yeniden oyuna sürdü





Akşener, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın "anketlerde iyi gittiğini" ve Millet İttifakı adayları olduğunu söyleyerek; "Sayın Kılıçdaroğlu döner de iki arkadaştan birini aday gösterirse hayır demeyiz" dedi.





Akşener, "Ekrem İmamoğlu da Mansur Yavaş da Millet İttifakı'nın Belediye Başkanları. İki ismin de seçilmesi için gayret gösterdim" diyerek, "Sayın Kılıçdaroğlu iki arkadaştan birini aday gösterdiği hâlde biz hayır demeyiz. 63 ilin ilçelerinde insanlarla görüşüyorum. Muhalif seçmeni iki arkadaşımız üzerinden taraftarlaştırmaya döndü bu iş. Bunu yanlış buluyorum. Taraftarlaşan insanlar o insanların arkasında yürüyecek mi yürümeyecek mi diye bir endişem var. Tek ve ortak adayla gidilmesini de öneriyorum. Sayın Kılıçdaroğlu döner de iki arkadaştan birini aday gösterirse hayır demeyiz" ifadelerini kullandı.



20 DAKİKALIK SIR GÖRÜŞMEYİ TAKVİM DUYURDU

Takvim.com.tr'nin haberinde Ekrem İmamoğlu'nun Diyarbakır gezisinden Kemal Kılıçdaroğlu'nun rahatsız olduğu ve Canan Kaftancıoğlu'nun Ankara'ya çağırılarak uyarıldığını yazmıştık. Bununla birlikte Ekrem İmamoğlu'nun Ankara Temsilcisi Şükrü Küçükşahin'in ise İYİ Parti'ye giderek "Kılıçdaroğlu ile olmaz İmamoğlu'nu destekleyin" dediğini belirtmişik.