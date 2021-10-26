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    • Güncel
    • 26.10.2021 09:58
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    • 26.10.2021 10:08
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    Meral Akşener'den Kılıçdaroğlu'nun "belediyede kalın" diyerek yolundan çekmek istediği İmamoğlu ve Yavaş'ı yeniden oyuna sürdü

    Geçtiğimiz günlerde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, adaylık konusundaki krizleri aşmak üzere İP lideri Akşener ile sır bir toplantı gerçekleştirmiş, toplantı sonrasında iki liderin gergin anları kameralara yansımıştı. Akşener'den sır toplantı sonrası Kılıçdaroğlu'nu saf dışı bırakacak bir hamle geldi. Akşener, Kılıçdaroğlu'nun "belediye başkanı olarak kalsınlar" dediği İmamoğlu ve Yavaş için yeşil ışık yaktı. İP lideri, "Ekrem İmamoğlu da Mansur Yavaş da Millet İttifakı'nın Belediye Başkanları. İki ismin de seçilmesi için gayret gösterdim. Sayın Kılıçdaroğlu iki arkadaştan birini aday gösterdiği hâlde biz hayır demeyiz." ifadeleriyle Kılıçdaroğlu'nun da önünü tıkadı.

    Akşener, İmamoğlu ve Yavaş’ı yeniden oyuna sürdü

    CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu 7 Ağustos akşamı bir tv programının canlı yayınında CHP'li büyükşehir belediye başkanlarının "ikinci dönem de devam etmesinden yana olduğu" açıkladı.

    Akşener, İmamoğlu ve Yavaş'ı yeniden oyuna sürdü


    Bu açıklama, siyaset kulisinde Kılıçdaroğlu'nun CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın gelecek seçimde Cumhurbaşkanı adayı olmasının önünü kestiği şeklinde yorumlandı.

    AKŞENER, İMAMOĞLU VE YAVAŞ'IN YOLUNU AÇTI KK'NIN ÖNÜNÜ KESTİ
    Son dönemlerde yaşanan krizler sonrası CHP lideriyle sürpriz bir görüşme gerçekleştiren, görüşme sonrası ise krizin daha da derinleştiği yüzünden okunan Meral Akşener, Kılıçdaroğlu'na karşı ilk hamleyi yaptı.



    Akşener, Kılıçdaroğlu'nun adaylık yarışında yolundan çekmeye çalıştığı İmamoğlu ve Yavaş için devreye girdi ve iki belediye başkanını adeta yeniden topa soktu.



        Akşener, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın "anketlerde iyi gittiğini" ve Millet İttifakı adayları olduğunu söyleyerek; "Sayın Kılıçdaroğlu döner de iki arkadaştan birini aday gösterirse hayır demeyiz" dedi.

        Akşener, "Ekrem İmamoğlu da Mansur Yavaş da Millet İttifakı'nın Belediye Başkanları. İki ismin de seçilmesi için gayret gösterdim" diyerek, "Sayın Kılıçdaroğlu iki arkadaştan birini aday gösterdiği hâlde biz hayır demeyiz. 63 ilin ilçelerinde insanlarla görüşüyorum. Muhalif seçmeni iki arkadaşımız üzerinden taraftarlaştırmaya döndü bu iş. Bunu yanlış buluyorum. Taraftarlaşan insanlar o insanların arkasında yürüyecek mi yürümeyecek mi diye bir endişem var. Tek ve ortak adayla gidilmesini de öneriyorum. Sayın Kılıçdaroğlu döner de iki arkadaştan birini aday gösterirse hayır demeyiz" ifadelerini kullandı.


        20 DAKİKALIK SIR GÖRÜŞMEYİ TAKVİM DUYURDU
        Takvim.com.tr'nin haberinde Ekrem İmamoğlu'nun Diyarbakır gezisinden Kemal Kılıçdaroğlu'nun rahatsız olduğu ve Canan Kaftancıoğlu'nun Ankara'ya çağırılarak uyarıldığını yazmıştık. Bununla birlikte Ekrem İmamoğlu'nun Ankara Temsilcisi Şükrü Küçükşahin'in ise İYİ Parti'ye giderek "Kılıçdaroğlu ile olmaz İmamoğlu'nu destekleyin" dediğini belirtmişik.

        Bu kulis haberinin devamında 20 Ekim Çarşamba, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yanındaki heyetle birlikte CHP Genel Merkezi'ne gitti. Ziyarette Akşener'e İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcıları Cihan Paçacı, Koray Aydın, Salim Ensarioğlu eşlik etti. CHP heyetinde ise Genel Sekreter Selin Sayek Böke ile CHP Genel Başkan Yardımcıları Bülent Kuşoğlu, Oğuz Kaan Salıcı ve Muharrem Erkek yer aldı.

        Heyetler arası 1 saat 50 dakika süren görüşme sonrası Meral Akşener ile Kemal Kılıçdaroğlu baş başa görüşmeye geçti. İki lider başbaşa görüşmede ne konuştuklarıyla ilgili bir açıklama yapmadı.

        YÜZLERİNDE GERGİNLİK HAKİMDİ
        Basın toplantısında ise hem Akşener hem de Kılıçdaroğlu'nun yüzlerindeki gerginlik kameralara açık bir şekilde yansıdı. CHP Genel Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Diyarbakır gezisi ve cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili kendisine yöneltilen soruya güç gösterisi yaparak "(Cumhurbaşkanlığı adaylığı için)Bana gelmiş herhangi bir talep yok. Ayrıca giderken de benden izin aldı." dedi.

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        MOSSAD ajanıyla yaşayan o adam konuştu
        Haberler Güncel Meral Akşener'den Kılıçdaroğlu'nun "belediyede kalın" diyerek yolundan çekmek istediği İmamoğlu ve Yavaş'ı yeniden oyuna sürdü
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