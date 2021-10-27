Millet İttifakı bölünmek üzere... İyi Parti'ye çok sert tepki geldi! Son sözü Kemal Kılıçdaroğlu söyleyecek

Irak ve Suriye tezkeresinin Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda CHP ve HDP'nin "hayır" oylarına karşı AK Parti, MHP ve İYİ Partinin "evet" oylarıyla kabul edilmesi Millet İttifakı'nda tansiyonun yükselmesine neden oldu.
FONDAŞ ÜZERİNDEN İYİ PARTİ'YE TEPKİ
HDP ve CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen fondaş Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, İyi Parti'nin Meclis'te "evet" oyunu kullanmasının ittifaka yara verdiğini belirtti.
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Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ın sosyal medyadan paylaştığı tepkisi şöyle:
"İyi Parti, iktidarın terörle mücadele palavrasının arkasına sakladığı, "savaş ve kaos" tezkeresine "evet" oyu vererek, CHP'yi HDP ile baş başa bıraktı. İktidarın bu yöndeki taktiğine katkı sağladı. AKP propagandasına zemin yarattı. Millet İttifakı yara aldı. Kötü oldu."
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