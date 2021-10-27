Millet İttifakı bölünmek üzere... İyi Parti'ye çok sert tepki geldi! Son sözü Kemal Kılıçdaroğlu söyleyecek

Millet İttifakı'nda Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile büyüyen çatlak tezkere kriziyle farklı bir boyut aldı. Akşener'in İmamoğlu'nu aday göstereceği düşünülürken CHP Ankara İl Örgütünün ziyaretinde aday profilini, "Kendisi ve ailesiyle topluma örnek olması gerekir. Uzlaştırıcı, mütevazı, dürüst olmalı. Bütün vatandaşları kucaklamalı. Adaletli olmalı. Toplum tarafından sevilen bir kişi olmalı." sözleriyle çizen Kılıçdaroğlu'nun bu adımı önlemek için hangi ismi aday göstereceği halen belirsizliğini koruyor.

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