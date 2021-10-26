'Sınır Namustur' yaygarası koparan CHP sınırlarımızı koruyacak tezkereye 'hayır' dedi: "HDP'nin elinde rehin bir parti"





Kaplan, canlı yayında şu ifadeleri kullandı:



CHP, HDP'NİN ELİNDE REHİN BİR PARTİDİR"

"CHP, HDP'nin elinde adeta rehin bir partidir. Her ne kadar 'ana muhalefet' desek de aslında HDP'nin rehininde, elinde olan bir ana muhalefet partisidir. Tezkere gibi milli güvenliğimizi ve ülkemizin geleceğini birebir ilgilendiren bir mesele, hem de fiziki olarak sınır güvenliğimizi ilgilendiren bir tezkere söz konusu. Buna hayır demeleri, HDP'nin elinde rehin alınmış bir ana muhalefet partisi olduğunu bize gösteriyor.