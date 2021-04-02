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    • 02.04.2021 20:14
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    ! ! Büyük ikramiye…

    Gündemde şans oyunlarını yakından takip edenler tarafından merakla araştırılır oldu. Kuponlarını oynayarak gidip yatıranlar büyük ikramiyenin hayalini kuruyor ve nı merak ediyor. Noter ve Milli Piyango temsilcisi huzurunda yapılan çekilişler canlı yayınlanıyor ve seyirciler de rast gele dökülen numaraların sıralanışını izliyor. Peki büyük ikramiye ne kadar? On Numara sonuçları belli oldu mu?

    takvim.com.tr
    On Numara çekiliş sonuçları!

    On Numara çekiliş sonuçları merakla bekleniyor. Büyük ikramiyenin sahibi olmak isteyen binlerce kişi doldurdukları kuponları bayilere giderek yatırıyor ve çekiliş saatini merakla bekliyor. Şans oyununda geçtiğimiz yıl Ağustos ayında değişikliğe gidildi ve artık çekilişler Pazartesi ve Cuma günü saat 20.00'de noter ve Milli Piyango temsilcisi huzurunda canlı yayınla gerçekleşiyor. Peki 2 Nisan On Numara sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları…

    ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

    Büyük ikramiye 240 bin 12 TL

    İşte bu haftanın sonuçları: 3,4,18,20,21,27,32,33,35,44,45,48,53,57,59,64,68,69,70,73,77,80

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    ON NUMARA NASIL OYNANIR - KURALLARI NELERDİR?

    Yenilenen Şans Topunun kuralları ise aşağıdaki gibi ;

    Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.

    Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

    Tek kolon ücreti 2 TL'dir.

    SEN SEÇ

    Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun konsolü üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılar'dan da oluşturabilirsin.

    Satış noktalarımızda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur.

        SİSTEM OYUNU

        Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10'dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.

        ÇOKLU ÇEKİLİŞ

        Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.

        İPTAL

        Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

        NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

        On Numara haftada 2 gün çekilir: Pazartesi ve cuma günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.

        Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.
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        Haberler Güncel On Numara çekiliş sonuçları! 2 Nisan On Numara çekiliş sonucu sorgulama ekranı! Büyük ikramiye…