On Numara çekiliş sonuçları merakla bekleniyor. Büyük ikramiyenin sahibi olmak isteyen binlerce kişi doldurdukları kuponları bayilere giderek yatırıyor ve çekiliş saatini merakla bekliyor. Şans oyununda geçtiğimiz yıl Ağustos ayında değişikliğe gidildi ve artık çekilişler Pazartesi ve Cuma günü saat 20.00'de noter ve Milli Piyango temsilcisi huzurunda canlı yayınla gerçekleşiyor. Peki 2 Nisan On Numara sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları…