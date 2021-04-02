On Numara çekiliş sonuçları merakla bekleniyor. Büyük ikramiyenin sahibi olmak isteyen binlerce kişi doldurdukları kuponları bayilere giderek yatırıyor ve çekiliş saatini merakla bekliyor. Şans oyununda geçtiğimiz yıl Ağustos ayında değişikliğe gidildi ve artık çekilişler Pazartesi ve Cuma günü saat 20.00'de noter ve Milli Piyango temsilcisi huzurunda canlı yayınla gerçekleşiyor. Peki 2 Nisan On Numara sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları…
ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
Büyük ikramiye 240 bin 12 TL
İşte bu haftanın sonuçları: 3,4,18,20,21,27,32,33,35,44,45,48,53,57,59,64,68,69,70,73,77,80
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ON NUMARA NASIL OYNANIR - KURALLARI NELERDİR?
Yenilenen Şans Topunun kuralları ise aşağıdaki gibi ;
Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.
Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
Tek kolon ücreti 2 TL'dir.
SEN SEÇ
Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun konsolü üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılar'dan da oluşturabilirsin.
Satış noktalarımızda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur.