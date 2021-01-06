Son haftalarda eski bakan Fikri Sağlar ile başlayan CHP'li gazeteci Can Ataklı ve eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ ile devam eden toplumu karıştırma ve darbe özentisi sözlere toplumun her kesiminden tepki yükselirken AK Parti''nin tüm il ve ilçe teşkilatları da bu skandal sözlere karşı harekete geçme kararı aldı.

SUÇ DUYURUNDA BULUNDULAR

AK Parti'nin 81 il teşkilatı ile 973 ilçe teşkilatı gelen son dakika bilgisine göre eski bakan Fikri Sağlar, CHP'li gazeteci Can Ataklı ve eski Genelkurmbay Başkanı İlker Başbuğ hakkında suç duyurusunda bulundu.

İşte Fikri Sağlar, Can Ataklı, İlker Başbuğ'un skandal sözleri: