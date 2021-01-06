Hürriyet gazetesi yazar Abdulkadir Selvi bugün kaleme aldığı yazıda Başbuğ'un söylemlerinin 27 Mayıs dönemindeki cuntacılar tarafından darbeye meşruiyet sağlamak için kullanıldığını belgelerle ortaya koydu.



İşte Selvi'nin o yazısı;



27 MAYIS'IN GÖLGESİNDE İLKER BAŞBUĞ

Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un, "Erken seçim olsaydı 27 Mayıs darbesi olmazdı" şeklindeki açıklaması kadim bir derdimiz olan darbe tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.

AK Parti MYK'da İlker Başbuğ hakkında çok sert eleştiriler yöneltiliyor. Erdoğan konuşulanları başıyla onaylıyor ama kendisi ayrıca bir değerlendirme yapmıyor. Bu Erdoğan'ın konuşmayacağı anlamına gelmez. Çünkü AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in "Darbe milletine silah çekmektir. Darbe emri alçaklıktır" sözlerini ilgiyle takip ediyor. Bence Erdoğan ilk konuşmasında esaslı bir cevap verecek.

TARİH BAŞBUĞ'U YALANLIYOR

"Erken seçim olsaydı 27 Mayıs yapılmazdı" tezi, 27 Mayıs'çıların darbeyi meşru göstermek için ürettikleri yalanlardan biri. Seçimin olup olmaması askerin işi mi? Ayrıca 27 Mayıs darbesinin tarihine de aykırı.

İLK DARBE GİRİŞİMİ 6 HAZİRAN'DA

DP, 14 Mayıs 1950 seçimlerinde yüzde 55.2 oranında oy alarak iktidar oldu. Ama daha seçim gecesi Genelkurmay Başkanı Gürman'ın komutanları topladığı, iktidarın DP'ye verilmeyeceği haberleri Ankara'ya yayılmıştı. Celal Bayar, bu haberler üzerine Genelkurmay Başkanı ile irtibat kurma gereği duymuştu. Darbe girişimi daha seçim gecesi başlamıştı. Siz hangi erken seçim kararından söz ediyorsunuz?

Seçim gecesi yaşanan darbe tehlikesi atlatılmıştı. 22 Mayıs'ta hükümet kurulmuştu. 14 Mayıs seçimlerinin üzerinden 22 gün geçmiş, Menderes hükümeti kurulalı daha birkaç gün olmuştu. Başbakan Menderes'e ordu içinden darbe ihbarı yapılmıştı. Menderes, 6 Haziran 1950 tarihinde Genelkurmay Başkanı Abdurrahman Nafiz Gürman ve kuvvet komutanlarını emekliye sevk etti.

İŞTE O HABERİN BELGESİ

27 Mayıs'tan bir gün önce Menderes, Eskişehir'de hükümet konağının önüne toplanan on binlere seçim kararını açıklamıştı. Başbakan'ın özel kalem müdürü Ercüment Yavuzalp, "Başbakan'ın konuşmasını duyamadık. Çünkü vilayetin önündeki hoparlörlerin kablosu kesilmişti" diye anlatacaktı.

Menderes, 26 Mayıs günü Eskişehir'de Tahkikat Komisyonu'nun görevini bitirdiğini ve seçime gidileceğini açıkladı. Ama darbeciler bunun duyulmasını engellemişti. İlker Paşam, hani erken seçim erken seçim olsaydı darbe olmazdı?