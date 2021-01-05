CHP yandaşı Can Ataklı darbenin nasıl olacağını söyledi! "Tayyip Erdoğan'ın gitmesi için çok büyük bir halk öfkesinin olması lazım." dedi.

MENDERES'İ HATIRLATTI

Eski Genelkurmay Başkanı İlker ise "Eğer Menderes, 25 Mayıs 1960 günü Eskişehir'de erken seçim tarihini açıklasaydı 27 Mayıs askeri darbesi büyük bir olasılıkla önlenebilirdi" sözleriyle darbe imasından bulundu.

Peki bu darbe heveslilerinin bu eş güdümlü sözleri tesadüf mü? Tabi ki hayır.....Aslında büyük fotoğraf mercek altına alındığında yine bir yerlerde bir şeylerin pişirildiği ve yine karanlık eller tarafından düğmeye basıldığı ayan beyan ortada... Tıpkı 17-25 Aralık operasyonunda olduğu gibi, tıpkı Gezi provokasyonunda olduğu gibi... Tıpkı 15 Temmuz darbe girşiminde olduğu gibi...

Türkiye liderini 2018 yılında seçti. Yeni seçimlerin takvimi ise 2023 olarak tarihe geçti.

Cumhur İttifakı'nın her seferinde ısrarla vurgulamasına rağmen felaket tellalları, kriz olsun isteyenler erken seçim iddiasını dile getirdi ve getirmeye devam ediyor. Aslında Türkiye kamuoyu seçim tartışmaları girdabına çekilmek isteniyordu.