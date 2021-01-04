Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ son açıklamasıyla yine gündemde. AK Parti'ye FETÖ'nün siyasi ayağı iması yaparak tepkileri üzerine çeken ve AK Partili vekillerle davalık olan Başbuğ, bu kez de darbe açıklamasıyla konuşuluyor.
Başbuğ, "Eğer Menderes, 25 Mayıs 1960 günü Eskişehir'de erken seçim tarihini açıklasaydı, 27 Mayıs askeri darbesi büyük bir olasılıkla önlenebilirdi" dedi, eleştiri oklarını üzerine çekti.
Muhabirin "Menderes 25 Mayıs 1960 günü Eskişehir'deki konuşmasında "Yolumuz serbest seçim yoludur. Memleketimizde demokrasinin yerleştirilmesinin yolu budur. Fakat her şeyden önce düzenin korunması kati bir zorunluluktur" diyor. Konuşmasının demokrasi açısından bir bedeli oldu mu?" sorusuna Başbuğ şu yanıtı verdi:
"ERKEN SEÇİM TARİHİNİ AÇIKLASAYDI"
"23 Mayıs 1960 günü DP Genel İdare Kurulu toplantısında Sıtkı Yırcalı, "Derhal seçimleri yapacağımızı açıklayayım" deyince, Adnan Menderes'in cevabı "derhal" olmuştu. Eğer Menderes, 25 Mayıs 1960 günü Eskişehir'de erken seçim tarihini açıklasaydı, 27 Mayıs askeri darbesi büyük bir olasılıkla önlenebilirdi. Çünkü erken seçim kararı almış bir hükümete karşı bir askeri darbenin gerçekleştirilmesi, açıkça milletin siyasi iradesine de vurulacak bir darbe olurdu. "
'DARBEYE MEŞRUİYET SAĞLADI' YORUMLARI
Başbuğ'un sözleri sosyal medyada tartışma konusu oldu. Kimi yorumcular, Menderes seçime gitmedi diye suçlanmasının yanlış olduğunu Başbuğ'u darbeye meşruiyet sağlamak ve mazur görmekle eleştirdi.
OKAN MÜDEERİSOĞLU A HABER'DE YORUMLADI
İlker Başbuğ'un tepki çeken bu sözlerini A Haber canlı yayınında Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu yorumladı. Müderrisoğlu şunları söyledi:
"DAHA UYANIK OLMAK GEREKLİ"
"Bir siyasi bilinçaltının dışa vurumunu gördüm. Hala bu konu etrafında gündem şekillendirilmesiyle bazı meseleleri gerçek anlamda geride bırakmadığını bir takım isimlerde bu meselelerin geride kalmadığını o nedenle daha dikkatli ve daha uyanık olma gerekliliğini gördüm.
"15 TEMMUZ BİR MİLATTIR"
AK Parti'nin 20 yıllık iktidarı boyunca post modern darbe girişimi oldu. Emniyet-yargı darbe girişimi oldu. Sokakta iktidarı devirmeye yönelik bir girişim oldu. En son TSK içine sızmış FETÖ'cü hainler tarafından darbe girişimi de oldu. Unutmayalım 15 Temmuz Türk milletinin darbeye açıkça karşı çıktığı ve Türk demokrasi tarihine altın harflerle geçmiş bir milattır.
"HAFIZAYI CANLANDIRMAK BİLE ÇOK SERT TEPKİ GÖRÜR"
Türkiye'de bırakın darbeyi çağrıştırmak bununla ilgili hafızayı canlandırmaya çalışmak bile Türk milleti tarafından çok net, sert, açık bir tepki görür. Buna yeltenecek olan milleti karşısında bulur. "
SOSYAL MEDYADA DA TEPKİ DİNMEDİ
İlker Başbuğ'un darbe iması sözleri sosyal medyada da tepkilerin hedefi oldu.
İlker Başbuğ; Menderes erken seçim tarihini açıklasaydı 27 Mayıs önlenebilirdi demiş. FETÖ kumpasından askerini koruyamayan zavallısın. Kafalar aynı değişmez, darbe çığırtkanlığı yapanlar kime güveniyor? Karşınızda güçlü Türkiye var. Başaramadınız, başaramayacaksınız.
Can Ataklı, İlker Başbuğ farketmez. Bu saatten sonra kim halkına zulmetmeyen İslamiyet'i özgürce yaşamaya izin veren ayyıldız bayrağı yere düşürmeyen seçilmişlere darbe yapmaya kalkarsa en ağır şekilde cevabını alır.
İlker Başbuğ seçimler 2023'te yapılacak 2023 yılına kadar da seçim yok. Hadi maçanız yiyorsa rahmetli Adnan Menderes'in 27 Mayıs Darbesi üzerinden devleti tehdit etmeye kalkmayın. Haddinizi bilin haddinizi.
Can Ataklı gökten kemik yağmasını bekleyedursun İlker Başbuğ "Erken seçim olmazsa darbe olur" ile Menderes'i adres göstersin. Işıklarımız yanıyor.