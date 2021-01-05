PEŞ PEŞE GELEN SKANDALLAR

İlker Başbuğ bir kitap çıkarıyor, neyse o kitap birdenbire o erken seçim tartışmalarının ve gündeminin oluşturulmaya çalıştığı sürecin sonunda oluyor. Gidiyor bir gazeteye röportaj veriyor, o yetmiyor bir gazeteci çıkıyor ve YouTube kanalında üzülerek 'artık Türkiye'de darbe olmasının imkanı yok' diyor. 'Doğal afetler olsun, savaş kaybetsin Türkiye, yıkılsın, dökülsün anca Recep Tayyip Erdoğan'ı gönderebiliriz' diyor.