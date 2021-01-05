Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ ve CHP yandaşı Can Ataklı darbe imasında bulundu.
AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programına konuk oldu. Altınok, son günlerde zincirleme bir şekilde sahneye konulan darbe imaları, eylem çağrıları ve Boğaziçi provokasyonuyla ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.
Söz konusu protestoların "erken seçim" amacıyla yapıldığının altını çizen Altınok, "Farklı siyasi parti temsilcileri Türkiye'nin erken seçime gitmesi lazım yönünde bir propaganda yapıyorlar" ifadelerini kullandı. AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok'un açıklamaları şu şekilde:
TÜRKİYE'DE ERKEN SEÇİMİ ORTAMI YARATILMAYA ÇALIŞILIYOR
Bütün bu olayların daha öncesinde, 3-5 aydır Türkiye'de bir seçim ortamı yaratılmaya, pişirilmeye çalışılıyor. Farklı farklı siyasi kültürde olan insanlar, siyasi parti temsilcileri Türkiye'nin erken seçime gitmesi gerektiği yönünde bir propaganda yapıyorlar. O erken seçim propagandasının gelmiş olduğu son noktada özellikle vurucu darbeyi yapmak istiyorlar.
PEŞ PEŞE GELEN SKANDALLAR
İlker Başbuğ bir kitap çıkarıyor, neyse o kitap birdenbire o erken seçim tartışmalarının ve gündeminin oluşturulmaya çalıştığı sürecin sonunda oluyor. Gidiyor bir gazeteye röportaj veriyor, o yetmiyor bir gazeteci çıkıyor ve YouTube kanalında üzülerek 'artık Türkiye'de darbe olmasının imkanı yok' diyor. 'Doğal afetler olsun, savaş kaybetsin Türkiye, yıkılsın, dökülsün anca Recep Tayyip Erdoğan'ı gönderebiliriz' diyor.