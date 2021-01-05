MSB'DEN TEPKİ

Milli Savunma Bakanlığı darbe imasından bulunan eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ ve CHP'li Can Ataklı'ya isim vermeden tepki gösterdi.

Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde:

Millî Savunma Bakanlığı, tüm birlik ve kurumları ile başta FETÖ, PKK/YPG ve DEAŞ gibi terör örgütleri olmak üzere;



Her türlü tehdit ve tehlikeye karşı; asil milletimizin sevgisi, güveni ve duasından aldığı ilhamla, "Ölürsem şehit kalırsam gazi" anlayışıyla yurt içinde ve sınır ötesinde görevlerini kahramanlık ve fedakarlıkla ifa etmektedir.