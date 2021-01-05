Milli Savunma Bakanlığı'ndan darbe imalarına sert tepki geldi.
BAŞBUĞ VE ATAKLI'DAN DARBE İMASI
Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ "Eğer Menderes, 25 Mayıs 1960 günü Eskişehir'de erken seçim tarihini açıklasaydı 27 Mayıs askeri darbesi büyük bir olasılıkla önlenebilirdi" sözleriyle darbe imasından bulundu.
CHP yandaşı Can Ataklı ise "Tayyip Erdoğan'ın gitmesi için çok büyük bir halk öfkesinin olması lazım." ifadelerini kullandı.
MSB'DEN TEPKİ
Milli Savunma Bakanlığı darbe imasından bulunan eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ ve CHP'li Can Ataklı'ya isim vermeden tepki gösterdi.
Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde:
Millî Savunma Bakanlığı, tüm birlik ve kurumları ile başta FETÖ, PKK/YPG ve DEAŞ gibi terör örgütleri olmak üzere;
Her türlü tehdit ve tehlikeye karşı; asil milletimizin sevgisi, güveni ve duasından aldığı ilhamla, "Ölürsem şehit kalırsam gazi" anlayışıyla yurt içinde ve sınır ötesinde görevlerini kahramanlık ve fedakarlıkla ifa etmektedir.
Peygamber Ocağı olarak da bilinen Türk Silahlı Kuvvetleri, binlerce yıllık şanlı tarihimizden süzülüp gelen milli, manevi ve mesleki değerleriyle;
-Aklın ve bilimin ışığında,
-Anayasa çerçevesinde,
-Yasalar ve Sn. Cumhurbaşkanımızın direktifleri doğrultusunda,
-Sıralı amir ve komutanların emir ve komutasında,
-Milletinin emrinde, görevinin başındadır.
Türk Silahlı Kuvvetleri, ülkemizin ve milletimizin güvenlik ve bekasını hedef alanlara ve her kim olursa olsun millet iradesini hiçe sayarak anti-demokratik arayış içinde olanlara karşı mücadelesini azimle sürdürmekte kararlıdır.