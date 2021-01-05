İktidarı sandıkta yenemeyenler yine antidemokratik yollara saptı. 60 yıl önceki 27 Mayıs 1960 darbesine kılıf uydurmaya kalktı. Tepki yağdı. Ömer Çelik (AK Parti Sözcüsü): Bunların ruh sağlığı yerinde değil. Abdulhamit Gül (Adalet Bakanı): Siz daha çok beklersiniz.

Askeri müdahale hayalleri gerçekleşmeyen sosyal medya trolleri zıvanadan çıktı. Hatta birisi "Erdoğan'ın gitmesi için büyük bir felaket" isteyecek kadar sapıttı.

Eski Genelkurmay Başkanı Başbuğ da koroya katıldı. 27 Mayıs darbesını meşru gösteren sözlerle skandala imza attı. kafanın 60 yıldır hiç değişmediğini ıspatladı.

RUH SAĞLIKLARI BOZUK

Çelik'ten darbe çığırtkanlarına büyük tepki geldi: Bunlar ruh sağlığı yerinde insanlar değil.

AK PARTi Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK Toplantısı sonrasında sert açıklamalarda bulundu:

ÖĞRETMENLERE yargı mensuplarına, çiftçilere hakaret ettiklerine şahit olduk. En önemli konulardan bir tanesi, bu iktidarı seçimli ya da seçimsiz götüreceğiz şeklinde. Halen Türkiye bu kadar acılar yaşamışken ortaya konmuş tavırdır.

İKTİDARI seçimsiz nasıl götüreceksiniz? Böyle bir şey söz konusu olabilir mi? Bu açık şekilde vesayet çağrısıdır, darbe çağrısıdır, askeri müdahale çağrısıdır. BU bir suçtur, bu utanılması gereken bir yaklaşımdır. Ama buna rağmen bu üsluba devam ettiler.

ŞİMDİ bir başkası çıkmış, "Erdoğan seçimle gitmez, o da doğal afet olması lazım. Avustralya gibi büyük yangın olması lazım" diyor.

BUNLAR ruh sağlığı yerinde insanlar değil. Darbe bir millete yapılacak en büyük kötülüktür.



Başkan Erdoğan, MYK'da 13 Ocak'tan itibaren il kongrelerinin COVİD önlemlerine uyarak başlatılması talimatını verdi.