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    Eski Genelkurmay Başkanı ve CHP'li isimlerin darbe imalarına tepki!

    İktidarı sandıkta yenemeyenler yine antidemokratik yollara saptı. 60 yıl önceki sine kılıf uydurmaya kalktı. Tepki yağdı. (AK Parti Sözcüsü): Bunların ruh sağlığı yerinde değil. (Adalet Bakanı): Siz daha çok beklersiniz.

    Hala aynı kafa

    İktidarı sandıkta yenemeyenler yine antidemokratik yollara saptı. 60 yıl önceki sine kılıf uydurmaya kalktı. Tepki yağdı. (AK Parti Sözcüsü): Bunların ruh sağlığı yerinde değil. (Adalet Bakanı): Siz daha çok beklersiniz.

    Askeri müdahale hayalleri gerçekleşmeyen sosyal medya trolleri zıvanadan çıktı. Hatta birisi "Erdoğan'ın gitmesi için büyük bir felaket" isteyecek kadar sapıttı.

    Eski Genelkurmay Başkanı Başbuğ da koroya katıldı. 27 Mayıs darbesını meşru gösteren sözlerle skandala imza attı. kafanın 60 yıldır hiç değişmediğini ıspatladı.

    RUH SAĞLIKLARI BOZUK
    Çelik'ten darbe çığırtkanlarına büyük tepki geldi: Bunlar ruh sağlığı yerinde insanlar değil.
    AK PARTi Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK Toplantısı sonrasında sert açıklamalarda bulundu:

    ÖĞRETMENLERE yargı mensuplarına, çiftçilere hakaret ettiklerine şahit olduk. En önemli konulardan bir tanesi, bu iktidarı seçimli ya da seçimsiz götüreceğiz şeklinde. Halen bu kadar acılar yaşamışken ortaya konmuş tavırdır.

    İKTİDARI seçimsiz nasıl götüreceksiniz? Böyle bir şey söz konusu olabilir mi? Bu açık şekilde vesayet çağrısıdır, darbe çağrısıdır, askeri müdahale çağrısıdır. BU bir suçtur, bu utanılması gereken bir yaklaşımdır. Ama buna rağmen bu üsluba devam ettiler.

    ŞİMDİ bir başkası çıkmış, "Erdoğan seçimle gitmez, o da doğal afet olması lazım. Avustralya gibi büyük yangın olması lazım" diyor.

    BUNLAR ruh sağlığı yerinde insanlar değil. Darbe bir millete yapılacak en büyük kötülüktür.


    Başkan Erdoğan, MYK'da 13 Ocak'tan itibaren il kongrelerinin COVİD önlemlerine uyarak başlatılması talimatını verdi.

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    Haberler Güncel Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ ve CHP'li isimlerin darbe imalarına tepki!