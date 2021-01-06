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    • 06.01.2021 12:04
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    'ndan " aşısı" uyarısı! Dolandırıcılara dikkat

    haberi... 'ndan aşısı hakkında kritik bir uyarı geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada " aşı uygulaması konusunda gelebilecek çağrı ve mesajlara itibar etmeyiniz. Bu kişilerin amaçlarının dolandırıcılık olduğunu unutmayınız" ifadelerine yer verildi.

    Sağlık Bakanlığı'ndan 'aşı çağrısı' uyarısı

    Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sizi arayıp 'Sağlık Bakanlığından arıyoruz, aşılama konusunda önceliklisiniz, kaydınızı oluşturalım' diyerek kişisel bilgilerinizi isteyenlere adınızı ve adresinizi vermeyin veya telefonunuza gelebilecek 'Aşı Randevu Oluşturma' konulu mesajlara cevap vermeyin.


    Covid-19 aşı uygulaması konusunda gelebilecek çağrı ve mesajlara itibar etmeyiniz. Bu kişilerin amaçlarının dolandırıcılık olduğunu unutmayınız! Covid-19 aşı uygulaması ile ilgili güncel ve güvenilir bilgiye T.C. Sağlık Bakanlığı internet siteleri ile sosyal medya hesaplarını takip ederek veya size en yakın sağlık kuruluşuna danışarak ulaşabilirsiniz" denildi.

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    Haberler Güncel Sağlık Bakanlığı'ndan son dakika "koronavirüs aşısı" uyarısı! Dolandırıcılara dikkat