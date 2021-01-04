SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Dilekçede halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiğini ileri sürülen Ataklı'nın Salt bir siyasi partiye oy verdi veya oy vermese bile sempati duydu diye veya o siyasi partiyi hiç sevmese veya oy vermese bile sadece bu ülkeye hizmet edip milletin menfaatlerini gözettiği için ülkenin Cumhurbaşkanı'na gönül veren vatandaşları salt bu nedenle aşağılamak, onları cahil ve yoksul diye nitelendirmek çağ dışı ve hakkaniyetsiz bir davranış sergilediği anlatıldı. Can Ataklı hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.