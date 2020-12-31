Öte yandan AK Parti Grup Başkanvekili Dr. Mehmet Muş, Fikri Sağlar'ın sözlerinin ardından sosyal medya hesabından bir açıklama paylaşarak, "Başörtüsüne karşı nefretini ortaya koyan Fikri Sağlar, CHP'nin gerçek yüzü. Bir de bu zihniyetle kol kola geçen samimiyetsizler var. İşte onların da gerçek yüzü elbet ortaya çıkacak!" tepkisini göstermişti.

TERÖRİST DEMİRTAŞ OLAYI: BİZ HİÇBİR ZAMAN CANİLERİ SAVUNMADIK, HİÇBİR ZAMAN, TERÖRÜ DE SAVUNMADIK