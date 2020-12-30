CHP'nin kanalı Halk TV yine bir skandala sahne oldu. CHP'li eski bakan ve milletvekili Fikri Sağlar Halk TV'de başörtülü hakimleri hedef aldı.
28 Şubat'ın yasakçı zihniyetini hala taşıdığını açıkça belli eden Sağlar başörtülü hakimlerin adil olmayacağını ima etti.
"ADALETİ YERİNE GETİREBİLECEKLERİ KONUSUNDA KUŞKUM VAR"
Sağlar, "Yargılandığım zaman, türbanlı bir hakimin karşısına gittiğimde, haklarımı koruyacağı ve adaleti yerine getirebileceği konusunda kuşkum var." şeklinde skandal açıklamalarda bulundu.
"28 ŞUBATIN ZİHİN KODLARI HALA TAZE"
Skandal sözler sarfeden Fikri Sağlar'a sosyal medyada tepki yağdı. Bir kulanıcı tepkisini "Azgın azınlık yine boş durmuyor. CHP'li eski bakan Fikri Sağlar, yargıdaki başörtülü hakimlere nefret kustu. 28 Şubat zihin kodlarında hala taze." sözleriyle ifade etti.
AK PARTİ'DEN FLAŞ TEPKİ
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından konuya ilişkin şu ifadeleri paylaştı:
2020 yılının son faşist saldırısı CHP'li Fikri Sağlar'dan geldi. CHP'li Sağlar, "Türbanlı hakimin adaleti yerine getireceğinden kuşkuluyum" demiş. Doğrudan insanların düşüncelerini, inançlarını ve demokratik haklarını hedef alan barbarca bir nefret söylemidir bu.
Adaleti ve insanlığı tehdit eden kılık kıyafet değil bu faşist zihniyettir. Türbanlı bir hakimin adil olamayacağı görüşü barbarca ve nefret suçu içeren bir yaklaşımdır, şiddetle kınıyoruz...
CHP'li Fikri Sağlar'ın "türbanlı hakimin adil olacağından kuşkuluyum" ifadesi tam bir bölücülük örneğidir; kendi deyimi ile lafını iade edersek "ideolojiktir" ve "militanca"dır! Demokrasi ve hukuk düşmanı barbar bir zihniyettir.
2020 yılının son faşist saldırısı CHP'li Fikri Sağlar'dan geldi. CHP'li Sağlar, "Türbanlı hakimin adaleti yerine getireceğinden kuşkuluyum" demiş.— Ömer Çelik (@omerrcelik) December 31, 2020
Doğrudan insanların düşüncelerini, inançlarını ve demokratik haklarını hedef alan barbarca bir nefret söylemidir bu.
Düşünce ve inanç temelinde, bireyi ve toplumu hedef alan her yaklaşım insanlık suçudur. CHP içinde barbar zihniyetteki bu kafalar, karanlık anlayışları hala topluma dayatma peşindeler. Bu, CHP içinde kronikleşmiş bir vakadır.
"BARBAR VE MÜPTEDİ BİR ZİHNİYET"
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: "Başörtüsü ve kılık kıyafet üzerinden yapılan her tür ayrımcılık, barbar ve müptedi bir zihniyetin tezahürüdür. Kadınların temel bir insan hakkını köhne irtica söylemleriyle baskılamaya çalışmak gericiliktir, ayrımcılıktır, ırkçılıktır. Türkiye bu zihniyete geçit vermeyecektir."
İşte skandala gelen tepkilerden bazıları: