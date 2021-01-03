Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 04.01.2021 00:53
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 04.01.2021 01:15
    ABONE OL

    Başörtülü hakimleri hedef alan CHP'li 'ın arşivi açıldı! Yaptırdığı afişe bakın...

    CHP'li 'ın CHP'nin kanalı 'de başörtülü hakimleri hedef alması 28 Şubat zihniyetinin yasakçı tutumunu tekrar gün yüzüne çıkardı. "Türbanlı hakimin adil olacağından kuşkuluyum" şeklinde skandal sözler söyleyen Sağlar ile ilgili arşivlerden çok çarpıcı bir gazete kupürü ortaya çıktı.

    AHaber
    CHP'li Fikri Sağlar'ın arşivi açıldı!

    CHP'li Fikri Sağlar'ın CHP'nin kanalı Halk TV'de başörtülü hakimleri hedef alması 28 Şubat zihniyetinin yasakçı tutumunu tekrar gün yüzüne çıkardı.

    "Türbanlı hakimin adil olacağından kuşkuluyum" şeklinde skandal sözler söyleyen Sağlar ile ilgili arşivlerden çok çarpıcı bir gazete kupürü ortaya çıktı.

    SAĞLAR'IN HAZIRLATTIĞI AFİŞ
    25 Ekim 1987 yılında Milliyet gazetesinde yer alan haberde, o zaman SHP'nin Genel Sekreteri olan Fikri Sağlar'ın "Oyumuz SHP'ye" başlıklı bir afiş hazırlattığı arşivlerden kaçmadı. Haberdeki afişte başörtülü kadın kullanıldığı görüldü.

    "BU İFADELERİNDEN DOLAYI UTANACAK MI?"
    Haberdeki fotoğrafta Fikri Sağlar'ın bu afişi odasındaki panoya astığı görülürken Fikri Sağlar'ın geçmişteki tavrıyla şimdiki tavrı arasındaki uçurumu Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman A Haber'de değerlendirdi.

    Karaman, olayı derinlemesine analiz ederek, Fikri Sağlar'a "Bu ifadelerinden dolayı utanacak mı?" sorusunu yöneltti.

    HABERİ YAPAN DA CHP'Lİ GAZETECİ
    Nazif Karaman, konuşmasında o dönemde Sağlar'ın başörtülü insanlardan nasıl oy avcılığına soyunduğunu tek tek deşifre etti.

    Karaman, Milliyet'te yer alan haberin kaynağını ise CHP'li bir gazeteci olan ve geçmişte de CHP'nin basın danışmanı olan Şaban Sevinç olarak açıkladı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Başörtülü hakimleri hedef alan CHP'li Fikri Sağlar'ın arşivi açıldı! Yaptırdığı afişe bakın...