Karaman, olayı derinlemesine analiz ederek, Fikri Sağlar'a "Bu ifadelerinden dolayı utanacak mı?" sorusunu yöneltti.

HABERİ YAPAN DA CHP'Lİ GAZETECİ

Nazif Karaman, konuşmasında o dönemde Sağlar'ın başörtülü insanlardan nasıl oy avcılığına soyunduğunu tek tek deşifre etti.