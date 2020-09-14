HDP'yi sosyolojik tabanda tüketen üst akıl, ibresini Cumhuriyet Halk Partisi'ne çevirdi. CHP içerisinden de PKK'lı isimleri öven açıklamaların artarak geldiği bu dönemde parti içinden bu isimlere cılız bir tepki bile gelmiyor. Fransa'da öldürülen PKK'nın üst düzey elebaşılarından Sakine Cansız'ın yakın arkadaşı Canan Kaftancıoğlu'nun Atatürk ısrarı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan CHP'li yöneticilere, ABD destekli FOX TV'nin eski sunucusu Fatih Portakalı'dan Emekli Tuğamiral Türker Ertürk'e kadar isimlerin terör örgütü PKK'yı tırnak içinde kutsayan konuşmalarını derledik...
2014 | ABD'Lİ FOX TV'NİN HABER SUNUCUSU FATİH PORTAKAL: TÜRKİYE PKK'YA TEŞEKKÜR ETMELİ
Irak'ın kuzeyindeki Amerli'de yaşayan Türkmenlerin kurtarılması sonrası bunu PKK'nın başarısıymış gibi göstermeye çalışan Fatih Portakal, "Bugün o Türkmenler kurtulduysa, yatıp kalkıp ABD'ye, Irak hükümetine, Peşmergeye ve PKK'ya da teşekkür etmeliler." sözlerini sarf etmişti.
2 EYLÜL 2015 | CHP ÇANAKKALE MİLLETVEKİLİ MUHARREM ERKEK: PYD İLE SINIR OLMAMIZDA HİÇBİR SAKINCA YOK
CHP milletvekillerinden Gürsel Tekin ile "SİHA" lakabıyla bilinen Sezgin Tanrıkulu, İngiltere'de bir toplantıya katıldı. Toplantıya da Sezgin Tanrıkulu'nun terör örgütü PKK'nın uzantısı olan PYD için söyledikleri damga vurdu. Wikileaks belgelerinde adı TR705 olarak geçen, ABD'nin istihbarat örgütü CIA'ya bilgi sağlayan CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, "PYD, Suriye'de kendi yaşamlarını korumaya çalışan, kendi topraklarını küresel bir vahşet örgütüne karşı korumaya çalışan bir yapılanmadır." demişti.
7 HAZİRAN 2016 | KEMAL KILIÇDAROĞLU: BİZ YPG'Yİ TERÖR ÖRGÜTÜ OLARAK GÖRMEYİZ
Tarafsız Bölge programına katılan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Biz YPG'yi terör örgütü olarak görmeyiz. Yani kendi bulunduğu yerde, kendi halkını savunan bir örgüt olarak görürüz." yorumunda bulunmuştu.
1 ŞUBAT 2018 | CHP İZMİR MİLLETVEKİLİ SELİN SAYEK BÖKE: TERÖR ÖRGÜTÜ DİYECEK BİR İSTİHBARATIMIZ YOK
Habertürk TV'de Kübra Par'ın konuğu olan CHP İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke, "Suriye'de PYD yapılanmasını terör örgütü olarak mı yoksa Kürtlerin temsilcisi olarak mı görüyorsunuz" şeklinde gelen soruya, "Ne ben ne arkadaşlarım bir yapının terör örgütü olup olmadığınna dair bir değerlendirme yapacak istihbari bilgiye ve kurumsal yapıya sahip değiliz" ifadeleriyle karşılık vermişti.
8 KASIM 2018 | CHP MİLLETVEKİLİ ÜNAL ÇEVİKÖZ: PYD BİR SİYASİ OLUŞUM, YPG İSE ONUN ASKERİ BOYUTUDUR
Emekli Tuğamiral Türker Ertürk, Merdan Yanardağ'ın sahibi olduğu TELE-1 kanalında katıldığı bir programda Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK/PYD'nin bulunmasını savunup, "O bölgede radikal İslami örgütler olacağına iyi ilişkilerimizi geliştireceğimiz güçlü merkezi otoritenin egemen olduğu federatif bir yapı içerisinde Kürtler olsun daha iyi. Laik yapısını da zaten biliyoruz PYD'nin." itirafında bulunmuştu.
23 EKİM 2019 | ERDAL AKSÜNGER: PYD BENİM GÖZÜMDE TERÖR ÖRGÜTÜ DEĞİLDİR
CNN Türk'teki Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programında Suriye'nin kuzeyindeki gelişmelere ilişkin yaşanan tartışmada Ahmet Hakan'ın açık olarak sorduğu "YPG terör örgütü mü?" sorusuna CHP'nin 25. dönem İzmir Milletvekili Erdal Aksünger, "PKK terör örgütüdür, PYD benim gözümde terör örgütü değildir." cevabını vermişti.