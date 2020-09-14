Habertürk TV'de Kübra Par'ın konuğu olan CHP İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke, "Suriye'de PYD yapılanmasını terör örgütü olarak mı yoksa Kürtlerin temsilcisi olarak mı görüyorsunuz" şeklinde gelen soruya, "Ne ben ne arkadaşlarım bir yapının terör örgütü olup olmadığınna dair bir değerlendirme yapacak istihbari bilgiye ve kurumsal yapıya sahip değiliz" ifadeleriyle karşılık vermişti.

8 KASIM 2018 | CHP MİLLETVEKİLİ ÜNAL ÇEVİKÖZ: PYD BİR SİYASİ OLUŞUM, YPG İSE ONUN ASKERİ BOYUTUDUR