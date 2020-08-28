CHP'li Canan Kaftancıoğlu DHKP-C'li terörist Ebru Timtik'i anma törenine en önde koştu

Cezaevine girmesinin ardından örgüt talimatıyla 238 gündür ölüm orucu tutan Ebru Timtik öldü. Timtik'in ölümü ardından İstanbul Barosu önünde bir anma töreni düzenlendi. Skandal törene katılan isimler damga vurdu.

Bu isimlerin başında, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun bulunması dikkat çekti. Anma töreninde Kaftancıoğlu'nun yanı sıra CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, gazeteci Ahmet Şık da yer aldı.



Törende bir de saygı duruşu skandalı yaşandı. Törene katılanlar Timtik anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunması büyük tepki aldı.

Sema Alim Dalgıç/Sabah