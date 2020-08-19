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    • 19.08.2020 08:45
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    İşte içimizdeki 'Biden'cılar! Hadsiz açıklamalara ayağa kalkarken onlar algı operasyonu yaptılar!

    'de başkanlık adayı olan ve demokratların desteklediği 'ın Başkan Erdoğan'ı hedef alan hadsiz açıklamaları 'yi ayağa kaldırırken yandaşı medya efendisinin yanında saf tuttu. Biden'ın küstah açıklamaları üzerinden algı operasyonu yapmaya çalıştılar. 'nin ise, Başkan Erdoğan'ın Joe Biden ile ABD Başkan Yardımcısı olduğu dönemde yaptığı görüşmelerin görüntülerine haberlerinde yer vermesi de dikkat çekti.

    İşte içimizdeki 'Biden'cılar!

    Yıllarca dış güçlerin operasyonlarına haberleriyle destek veren medyasının; eski Başkan Yardımcısı ve 3 Kasım seçimlerinde Demokrat Parti'nin başkan adayı 'ın Türkiye'de Başkan 'a karşı muhalifleri desteklemeleri gerektiğine yönelik skandal sözlerini eleştirmemesi ve görmezden gelmesi dikkat çekiyor. ABD sermayeli ve CHP'ye açık destek veren haberlerinde; Joe Biden'ın sözlerinin 7 ay önce söylendiğini ifade etti. ABD Başkan adayının ülkemizi hedef alan sözlerini eleştirmekten de kaçındı. Sadece CHP sözcülerinin açıklamalarına yer verdi. FOX TV'nin, Başkan Erdoğan'ın Joe Biden ile ABD Başkan Yardımcısı olduğu dönemde yaptığı görüşmelerin görüntülerine haberlerinde yer vermesi de dikkat çekti.

    Konuyu çarpıtan Cumhuriyet Gazetesi ise Twitter hesabından "Biden'ın 7 ay önce yaptığı açıklama bugün gündem oldu" ifadeleri kullandı. Cumhuriyet'in 16 Ağustos tarihli "Emperyalist kafası" başlıklı manşet haberinde de; Biden'ın 8 ay önceki sözlerinin gündemde olduğu, Biden'ın sözlerini AKP'lilerin gündeme soktuğu ifade edildi.

    SÖZCÜ BİDEN'I DEĞİL TRUMP'I HEDEF ALDI
    CHP'ye yakınlığıyla bilinen Sözcü Gazetesi de, benzer ifadeler kullanarak algı operasyonu yapmaya çalıştı. Sözcü'nün; 17 Ağustos tarihli manşetinde; çarpıtma yaparak Biden yerine ABD Başkanı 'ı hedef göstermeye çalıştı. Manşet spotunda; "O tarihte gündem yapılmayan sözler, nedense şimdi ortaya çıkarıldı" denildi.

    Haberler Güncel İşte içimizdeki 'Biden'cılar! Hadsiz açıklamalara Türkiye ayağa kalkarken onlar algı operasyonu yaptılar!
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