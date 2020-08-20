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    • 20.08.2020 Gazete
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    ABD Başkan Biden'ın küstah sözlerine muhalefet "7 ay önce" bahanesine sığınıp tepkisiz kaldı!

    ABD Başkan Biden, haddini aştı "Erdoğan'ı yenmek için muhalefeti desteklemeliyiz" diye konuştu. Muhalefet "7 ay önce" bahanesine sığınıp tepkisiz kaldı! Ancak Biden şimdi de "ülkelere dürüstçe müdahale" açıklamasını yapıp planını bir kez daha ortaya koydu. Oyunu gören vatandaş sordu: 7 aylık doğan bebek yaşar mı!

    Yedi aylıklar

    ABD Başkan Biden, haddini aştı sert çıktı. Muhalefet "7 ay önce" bahanesine sığınıp tepkisiz kaldı!


    Biden, "Erdoğan'ı yenmek için muhalefeti desteklemeliyiz" diye konuştu. Deşifre olan dostları da tutuştu.

    Doğrudan tepki vermek yerine sustu! "7 ay önce söylemiş" bahanesini uydurdu.

    Ancak Biden şimdi de "ülkelere dürüstçe müdahale" açıklamasını yapıp planını bir kez daha ortaya koydu. Oyunu gören vatandaş sordu: 7 aylık doğan bebek yaşar mı!



    DEMOKRASİ DEĞİL 'JOE'MOKRASİ!

    , dergisine yazdı. Yeni vaatlerini anlattı!

    Küresel Demokrasi Zirvesi düzenleyeceğini açıkladı! Küstah ifadeler kullandı:

    Bazı ülkelere dürüstçe müdahale edeceğim. Ortak bir ajanda etrafında birleştireceğim.

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