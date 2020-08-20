ABD Başkan Adayı Joe Biden, haddini aştı Türkiye sert çıktı. Muhalefet "7 ay önce" bahanesine sığınıp tepkisiz kaldı!
Biden, "Erdoğan'ı yenmek için muhalefeti desteklemeliyiz" diye konuştu. Deşifre olan dostları da tutuştu.
Doğrudan tepki vermek yerine sustu! "7 ay önce söylemiş" bahanesini uydurdu.
Ancak Biden şimdi de "ülkelere dürüstçe müdahale" açıklamasını yapıp planını bir kez daha ortaya koydu. Oyunu gören vatandaş sordu: 7 aylık doğan bebek yaşar mı!
DEMOKRASİ DEĞİL 'JOE'MOKRASİ!
Joe Biden, Foreign Affairs dergisine yazdı. Yeni vaatlerini anlattı!
Küresel Demokrasi Zirvesi düzenleyeceğini açıkladı! Küstah ifadeler kullandı:
Bazı ülkelere dürüstçe müdahale edeceğim. Ortak bir ajanda etrafında birleştireceğim.