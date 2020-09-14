CHP'li Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'ın, kendisinden iş isteyen mağdur kadına tecavüz ettiği iddiası Türkiye'yi salladı. 3 yıl önce gerçekleştiği belirtilen olayın görüntüleri sosyal medyada yayılınca, İçişleri Bakanlığı süratle harekete geçti. İlçeye müfettişler gönderildi, inceleme başlatıldı. Tecavüz ile suçlanan Atabay, "Görüntülerdeki ben değilim" diyerek iddiaları reddetti. Görüntülerdeki kişinin belirlenmesi için kriminal inceleme sürerken, mağdur kadın da harekete geçti.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAK

Tecavüze uğradığını, hayatının en zor günlerini yaşadığını belirten mağdur kadın, cesaretini topladığını ve suçkuların hakettiği cezayı almasını istediğini ifade etmişti. Bugün, Didim Adliyesi'ne avukatı ile gelmesi beklenen genç kadın, Didim Belediye Başkanı, Başkan Yardımcısı ve Meclis Üyesi hakkında suç duyurusunda bulunacak.

NE OLMUŞTU?

Didim Belediyesi cinsel saldırı iddiaları ile gündeme gelmişti. Bir görüntü sosyal medyada dolanmış, iddialar daha da güçlenmişti. İddiaların merkezinde olan mağdur bir kadın var. Mağdur kadının konuşması ile iddiaları güçlendiren ifadeler ortaya çıkmıştı.

A Haber'e konuşan mağdur kadın, "Ben hayatımın en zor zamanlarını yaşadım, bunu atlatmak istiyorum. Herkesin hakettiği cezayı almasını istiyorum, o cesareti bugün topladım" demişti.

Ortadaki görüntüler için İçişleri Bakanlığı da devreye girerek, soruşturma ve inceleme başlatmıştı. Didim Belediye Başkanı hakkındaki iddiaları reddederken, "Görüntülerde yer alan kişi ben değilim" demişti. Görüntülerin kriminal incelemesi sürüyor.

MAĞDUR KADIN İLK KEZ KONUŞMUŞTU

Aydın'ın Didim ilçesinin CHP'li Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'ın, iş istemeye geldiğinde bir çiftliğe götürüp tecavüz ettiği öne sürülen Z., konuşmuştu. Z. yaşadıklarını şöyle anlattı:

"İş aramak için belediyeye gittiğimde başkan, 'Rahat bir ortamda konuşalım' diyerek, beni bir araçla çiftliğe gönderdi. Çiftlikte alkol ve uyuşturucu madde verdiler. Sonrasını hayal meyal hatırlıyorum. Video çekildiğini bile hatırlamıyorum. Olay yaşandığında utandım, şikayetçi olamadım. Şimdi de evlenip yeni bir hayat kurdum. Eşimin olaydan haberi yok. Duyarsa yuvam yıkılır. Deşifre olmaktan çekiniyorum. Bu nedenle daha şikayetçi olamıyorum. Çok büyük bir travma yaşadım ve atlatabilmek için tedavi gördüm. Unutulmayacak bir olay yaşadım. Evde kendi başıma kalınca sürekli ağlıyorum. Artık unutmak istiyorum. Ancak unutamıyorum. Eşimle çok mutlu ve huzurluyum. Bu mutluluğu kaybetmek istemiyorum. Adalete güveniyorum. Başkanın ve diğerlerinin gereken cezaya almasını istiyorum" dedi.