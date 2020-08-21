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    • 21.08.2020 14:19
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    Kemal Bey'in hazımsızlığı bitmek bilmiyor! "Demokratik yollarla beyefendiyi oradan indireceğim."

    Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, katıldığı programda Başkan Erdoğan'a yönelik açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, "Demokratik yollarla o beyefendiyi oradan indireceğim." dedi.

    Kemal Bey'in hazımsızlığı bitmek bilmiyor! Demokratik yollarla beyefendiyi oradan indireceğim.

    Genel Başkanı , 'ın YouTube kanalına konuk oldu.

    Gündemi değerlendiren CHP Lideri'nin hedefi oldu.

    "DEMOKRATİK YOLLARDAN..."

    Armağan Çağlayan'ın CHP'nin sağa kaydığı yönündeki eleştirilere yanıt veren Kemal Kılıçdaroğlu, "Sağ sol kavramları 18. yüzyıla ait. 18. yüzyılın kavramlarıyla 21. yüzyılın sorunları çözülmez. Yeni şeyler inşa edemiyorsanız, beklenen başarıyı topluma veremezsiniz. Demokratik yollarla o beyefendiyi oradan indireceğim.

    SAĞA KAYDI DİYENLERE SORUN..

    Gerçek anlamda sosyal demokratız. Gerçek anlamda Kuvayı Milliye'ciyiz. Sağa kaydı' diyenlere sorun, taşeron işçilerin sorunlarını kim gündeme getirdi? Orman köylüsünün sorunlarını kim gündeme getirdi. Emekliye iki maaşı kim gündeme getirdi? Nasıl oluyor da biz sağcı oluyoruz? En büyük sorunumuz düşündüğümüz şeyleri yeterince anlatamamak" ifadelerini kullandı.

    Amerika'da Başkan 'a karşı adaylığını koyan da 'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın demokratik yollardan iktidardan düşürülmesi için muhalefete destek olacağını söylemişti. Bu sözler tartışmaların fitilini ateşlemişti.

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