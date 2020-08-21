Kemal Bey'in hazımsızlığı bitmek bilmiyor! "Demokratik yollarla beyefendiyi oradan indireceğim."

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Armağan Çağlayan'ın YouTube kanalına konuk oldu.

Gündemi değerlendiren CHP Lideri'nin hedefi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu.

"DEMOKRATİK YOLLARDAN..."

Armağan Çağlayan'ın CHP'nin sağa kaydığı yönündeki eleştirilere yanıt veren Kemal Kılıçdaroğlu, "Sağ sol kavramları 18. yüzyıla ait. 18. yüzyılın kavramlarıyla 21. yüzyılın sorunları çözülmez. Yeni şeyler inşa edemiyorsanız, beklenen başarıyı topluma veremezsiniz. Demokratik yollarla o beyefendiyi oradan indireceğim.

SAĞA KAYDI DİYENLERE SORUN..

Gerçek anlamda sosyal demokratız. Gerçek anlamda Kuvayı Milliye'ciyiz. Sağa kaydı' diyenlere sorun, taşeron işçilerin sorunlarını kim gündeme getirdi? Orman köylüsünün sorunlarını kim gündeme getirdi. Emekliye iki maaşı kim gündeme getirdi? Nasıl oluyor da biz sağcı oluyoruz? En büyük sorunumuz düşündüğümüz şeyleri yeterince anlatamamak" ifadelerini kullandı.

Amerika'da Başkan Donald Trump'a karşı adaylığını koyan Joe Biden da Türkiye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın demokratik yollardan iktidardan düşürülmesi için muhalefete destek olacağını söylemişti. Bu sözler tartışmaların fitilini ateşlemişti.