ABD'deki başkanlık seçimlerinde Donald Trump'a rakip olan Joe Biden, bir konuşmasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı. Biden, muhaliflere destek vererek, Türkiye'deki iktidarı değiştirebilecekleri yönünde skandal sözlere imza attı.

Kim ne derse desin, tartışmayı ne kadar sulandırmaya çalışırsa çalışsın, artık resmen ABD Başkan adayı olan Joe Biden'ın Türkiye'deki iktidar ve muhalefetle ilgili sözleri hiç unutulmayacağı gibi, her zaman tartışma konusu olacaktır.

Çünkü bu sözler yalnızca Biden'ın bir ahmak ve boşboğaz olduğunu değil, aynı zamanda Amerika'nın Türkiye hakkındaki gelecek planını da göstermektedir.

BIDEN'IN SÖZLERİ

Şimdiki ABD Başkanı Trump ne derse desin, ne kadar överse övsün, ne kadar yererse yersin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilişkisi bile bu planın uygulanmasına engel olamamıştır. Trump'ı bile koltuğunda rahat oturtmayan "Amerikan kurulu düzeninin" bu planı 2013'ten beri işlemektedir. O yüzden Biden'ın şu sözleri her zaman hatırlanmalı:

"Şu an ona (Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a) çok farklı bir yaklaşım uygulamalıyız. Muhalif liderleri desteklediğimizi açıkça göstermemiz lazım. Bir yol haritamızın olduğunu açıkça göstermemiz lazım. Düşündüğümüz şeyle ilgili sesimizi yükseltmemiz lazım, bedel ödemeli. Yani çok endişeliyim. Ama bence daha önce benim yaptığım gibi onlarla doğrudan temasa geçip Erdoğan'ı yenecek duruma gelmeleri için hâlâ var olan Türk liderliği unsurlarından daha fazla verim almalı ve onları güçlendirmeliyiz. Darbe ile değil, seçim süreci ile. Dışarı atıldı. İstanbul'da dışarı atıldı, partisi dışarı atıldı. Peki biz ne yapıyoruz? Burada oturup boyun eğiyoruz."

2010 KUMPASIYLA BAŞLADI

Amerika'nın Türkiye'de "kullanışlı muhalefet" arayışı yeni değil. 2013'te açığa çıksa da temeli 2010'a kadar gidiyor. AKP iktidara geldiğinde ABD ile yakın olan ilişkiler, 2009 ve 2010 döneminde bozulmaya başladı. Erdoğan'ın İsrail Cumhurbaşkanı Peres'e "One minute" çıkışından sonra İsrail'in 2010'daki Mavi Marmara katliamı, İsrail ve Amerika'nın ortak cephe almasına, kullandıkları FETÖ unsurlarını operasyonel olarak kullanmalarına yol açtı.

İKTİDARLA SAVAŞ, MUHALEFETE DİZAYN

FETÖ eliyle bir yandan iktidara operasyonlar çekilmeye başlanırken, önce muhalefet dizayn edildi. 2010'da CHP Genel Başkanı Baykal'a, ardından MHP'ye yönelik kaset komplolarının adresi hep aynıydı: Amaç FETÖ eliyle "kullanışlı muhalefet" yaratmak, onu iktidara hazırlamaktı. 2012-2013 en kritik dönemdi; 7 Şubat MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve ekibinin tutuklanma girişimi, 17-25 Aralık operasyonları dolaylı olarak Erdoğan'ı hapse atma projesiydi. Bunu 15 Temmuz 2016'da doğrudan darbe ile indirme planı izledi.





BOSNA, AMERİKA ZİYARETLERİ

Kaset komplosuyla Baykal'ı düşüren FETÖ'cüler, Kılıçdaroğlu dönemiyle artık rahat rahat CHP Genel Merkezi'ne gidiyorlardı. (Ben her ne kadar FETÖ diye yazıyorsam da siz onu ABD olarak algılayın. Çünkü FETÖ her ne yapıyorsa önce sahibi Amerika'nın, sonra kendi çıkarları için yapıyor.)

26 Ocak 2012'de FETÖ ABD imamı Faruk Taban ve bazı örgüt üyeleri CHP Genel Merkezi'nde Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, 25-26 Nisan 2012 tarihlerinde Bosna Hersek ziyaretinde FETÖ'nün okullarına da gitti. Uçakta Kılıçdaroğlu'nun hemen yanında oturan isim, hakkında yakalama kararı olan FETÖ üyesi Adem Yavuz Arslan'dı. 2013 yılı Mart ayında bir grup CHP milletvekili AKP'lilerle birlikte Amerika'ya götürüldü. 3 Aralık 2013'te Kılıçdaroğlu ve ekibi Amerika'da FETÖ'cüler tarafından ağırlandı.





TAPELER CHP'DE

İki hafta sonra gerçekleşen 17-25 Aralık operasyonları, kurulan o temasların sonuçlarını göstermeye yetti. FETÖ, 17-25 Aralık ile tüm bilgi ve belgeleri CHP üzerinden servis etti. Kılıçdaroğlu, belki de o dosyada olmayan tek konuşma olan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile oğlu Bilal Erdoğan arasında geçtiği iddia edilen "sıfırlama tapesi"ni TBMM grup toplantısında dinletti. Kılıçdaroğlu ve CHP yönetimi, arkasında Amerika'nın ve FETÖ'nün olduğu operasyonlarla Erdoğan'ın indirileceğinden o kadar emindi ki, Kılıçdaroğlu Haziran 2013'te FETÖ'nün televizyonu STV'de, "Emin olun Erdoğan yurtdışına kaçacak ve biz onu getirip yargılayacağız" diyordu.

KILIÇDAROĞLU'NUN TALİMATI

Sonrasında FETÖ'nün bankasına, dershanesine, medyasına el konuldu. Kılıçdaroğlu tüm milletvekillerini buna karşı direnişle görevlendirdi. Kendisi de bizzat el konulan kanalın önüne giderek destek verdi. İşbirliğinin hangi boyuta geldiğini, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası, FETÖ'nün "tiyatro, kontrollü darbe" söyleminin parti görüşü halini alması gösterdi. Parti içindeki FETÖ'cü danışmanları artık anlatmaya gerek bile yok.

MUHALEFETİN HAKKIDIR

Peki, Kılıçdaroğlu'nun tüm bunların içerisinde olmasının sebebi FETÖ üyesi olması mıydı? Elbette hayır, o sadece Amerika ile FETÖ'nün kendisini iktidar yapacağını zannediyordu. Mesele muhalif olup olmamakta değil. Elbette iktidar olmak muhalefet partilerinin en doğal hakkıdır. Bunun için de her türlü meşru demokratik mücadeleyi verip ittifaka da girebilirler. ABD ise dün olduğu gibi bugün de Türkiye'de "kullanışlı muhalefet" arıyor, iktidar olduğunda ona hizmet etsin diye. İşte asıl mesele bu: Amerika için "kullanışlı muhalefet" olmamak.

ABD BAŞKAN ADAYI KUMPASÇI JOE BIDEN, FETÖ'CÜYLE EL ELE

Sabah Gazetesi'nden Kenan Kıran da konuya ilişkin bir habere imza atmış, Biden'ın FETÖ'cülerle nasıl el ele olduğunu ifşa etmişti.



Söz konusu haber şu şekilde:



Türkiye ile ilgili skandal açıklamalarıyla büyük tepki çeken Joe Biden'ın, FETÖ'yle yakın bağlantıları tek tek açığa çıkıyor. Biden'ın, FETÖ'nün ABD'deki çatı örgütlerinden Pasifik Enstitüsü yöneticisi Mahmut Altun'la ilişkisi bulunuyor. Altun'un FETÖ ile Biden arasında aracılık yaptığı ifade ediliyor. Altun, FETÖ'nün ABD imamı Faruk Taban ve FBI imamı Bilal Ekşili ile sık sık biraraya geliyor. İşte Sabah'tan Kenan Kıran'ın özel haberinin detayları...







ABD başkan adayı Joe Biden'ın Türkiye'de muhalefete destek vererek iktidarı değiştirme planıyla ilgili açıklamalarıyla ilgili tartışma sürerken, Biden'in Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile olan bağı da gün yüzüne çıkıyor.



Biden'ın, 2012'de organize ettiği noel resepsiyonuna ABD'deki Türkler'den sadece FETÖ ABD İmamı Faruk Taban ve FETÖ firarisi Bayrock Stone şirketi sahibi Burak Yeneroğlu'nu davet etmişti. Biden'ın bu ikilinin yanı sıra FETÖ firarisi ve ABD'deki finansal işlerinde ve lobicilik süreçlerinde önemli roller oynayan Kemal Öksüz'le fotoğrafı bulunuyor.







Biden'ın FETÖ'nün Amerika'daki çatı örgütlerinden Pasifik Enstitüsü Silikon Vadisi şubesinin başkanlığını yürüten Mahmut Altun'la da yakın ilişkisi bulunuyor. Altun'un Biden ile FETÖ arasında aracılık yaptığı ifade ediliyor.







Altun'un, başkanlığını yaptığı örgüt Santa Clara kentine bağlı Sunnyvale semtinde bulunuyor. Altun, FETÖ'nün ABD yapılanmasında yer alıyor ve Pasifik Enstitüsü üzerinden FETÖ'nün ABD yapılanmasında önemli bir yer tutan lobicilik faaliyetlerini yürütüyor.







FBI, Pasifik Enstitüsüne 2016'da "Toplum Liderliği Ödülü" (DCLA) vermişti. FETÖ'nün FBI İmamı olan Bilal Ekşili'nin yanı sıra Cemil Teber, Faruk Taban, Süleyman Turhanoğulları ve Özkur Yıldız gibi FETÖ'cü isimlerle fotoğrafı bulunan Altun'un, FETÖ'nün "para kasası" olarak bilinen Osman Nakıboğlu ve oğlu Bahaeddin Nakıboğlu'yla da bağlantısı var.