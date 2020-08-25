CHP'nin başını çektiği sol muhalefetin içler acısı hali! Milli konularda Türkiye düşmanlarıyla saf tuttular

"Son 16 yıldır dönüştüremediğimiz yegane alan muhalefetin zihniyetidir. Orada başarısız olduk."

Başkan Erdoğan, AK Parti 'nin Türkiye'de çok ciddi kararlara, devrim niteliğinde değişimlere imza attığını her konuşmasında dile getirdi, halen de getiriyor.Ama bildiğim kadarıyla Ocak 2019'da ilk kez AK Parti'nin başaramadığı bir şeyi söyledi. Şöyle diyordu o konuşmasında:





Bu gerçekten Türkiye'nin acı bir gerçeğidir. Dünyada örneği var mı bilmiyorum ama Türkiye'de enteresan bir muhalefet etme kültürü var. Siyasetin sağında, solunda veya başka bir siyasi aksta yer almasının önemi yok. İktidarlara karşı hep negatif bir tutum almak "büyük muhalefet" olarak görülür. Bunu daha çok 1950 sonrası CHP'nin başını çektiği sol muhalefet, "sivil iktidarlara" karşı yaptı.



Geçmişte vesayet güçlü olduğu için bu çok fark edilmiyordu.



Ama artık o muhalefet etme tarzı tepki topluyor ve muhalefet cephesinde çok daha derin yarılmalara yol açıyor.



"Akdeniz'de, Libya'da ne işimiz var?"la başlayan Ayasofya Camii'nin açılışı karşısında savrulan bu muhalefet aklı, şimdi Karadeniz'de doğalgaz bulunması karşısında ne diyeceğini şaşırdı.



Halk TV'de Savaş Kerimoğlu'na konuşan CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, şöyle diyordu:

"Varsa o kaynak Türkiye'ye kalkınma getirir mi sorusunun yanıtı hayır olduğu için endişeliyim"



Bu kadar garip ve ucube bir yaklaşım olabilir mi? Ama Allah'tan böyle düşünmeyen eski yeni CHP'liler de var. İlhan Kesici açık açık "Hükümeti ve ilgili tüm insanlarımızı kutluyorum" derken, CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz gelişmeyi sevindirici buluyordu:



"Dışa bağımlı olduğumuz bu enerji kaynağında üretime geçilecek olması sevindirici."





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