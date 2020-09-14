VATANDAŞLAR METRO HATTINDA YÜRÜDÜ

Bunun üzerine yolcular trenden inerek metro hattından istasyona kadar yürüdü. Seferler, tek yön üzerinden gecikmeli yapıldı. İzmir Metro AŞ'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, teknik bir nedenle İzmirspor - Fahrettin Altay seferlerinin gecikmeli olarak yapıldığı belirtildi.