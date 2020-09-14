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    'li 'e tepki yağdı! linin çilesi bitmiyor...

    'li yönetimindeki yine hizmette sınıfta kaldı. su'nun istikametine giden trenindeki meydana gelen arızalar vatandaşı çileden çıkardı. İzmirliler da Soyer'e tepki gösterdi.

    AA
    ahaber.com.tr
    İzmirlinin metro çilesi bitmiyor!

    CHP'li Tunç Soyer yönetimindeki İzmir Büyükşehir Belediyesi yine hizmette sınıfta kaldı.

    İzmir Metrosu'nda Fahrettin Altay istikametine giden trendeki arıza nedeniyle seferler uzun bir süre gecikmeli olarak yapıldı. Evka-3'ten Fahrettin Altay yönüne giden trende Göztepe istasyonu yakınlarında arıza meydana geldi.

    VATANDAŞLAR METRO HATTINDA YÜRÜDÜ
    Bunun üzerine yolcular trenden inerek metro hattından istasyona kadar yürüdü. Seferler, tek yön üzerinden gecikmeli yapıldı. İzmir Metro AŞ'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, teknik bir nedenle İzmirspor - Fahrettin Altay seferlerinin gecikmeli olarak yapıldığı belirtildi.

    İZMİRLİLER İSYAN ETTİ
    İzmirliler sosyal medya üzerinden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e tepki gösterdi.
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