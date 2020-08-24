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    • 24.08.2020 20:41
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    Başkan Erdoğan'dan 'a ve iş birliği yaptığı ana e tepki: Artık gizleme gereği duymadan ifşa ediyorlar

    Başkan , Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. ABD Başkan adayı 'ın ve kendisi hakkındaki düşmanca ifadelerine tepki gösteren Başkan Erdoğan, "'daki politikacıların Türkiye ile ilgili faşist planlarını gizleme gereği duymadan ifşa edilmesidir. Türkiye'de ile yapamadıklarını, i destekleyerek gerçekleştirmek istediklerini kameralar önünde söylemekten de çekinmiyorlar. Ya dostluğumuz var be. Oturup konuşmuşluğumuz var ya. Böyle bir ifadeyi bizim için nasıl kullanırsın. Ama kullandılar" ifadeleriyle yüklendi.

    Joe Biden'a ve iş birliği yaptığı ana muhalefete tepki

    Başkan ABD Başkan adayı 'ın düşmanca ifadelerine ve le iş birliğini itiraf etmesine rağmen muhalefetin sessizliğine karşı tepki göstererek önemli tespitlerde bulundu.

    İşte o ifadeler:

    BAŞKAN ERDOĞAN JOE BIDEN'IN HADDİNİ AŞAN SÖZLERİNE TEPKİ GÖSTERDİ

    "'daki politikacıların ile ilgili faşist planlarını gizleme gereği duymadan ifşa edilmesidir. Türkiye'de ile yapamadıklarını, muhalefeti destekleyerek gerçekleştirmek istediklerini kameralar önünde söylemekten de çekinmiyorlar. Ya dostluğumuz var be. Oturup konuşmuşluğumuz var ya. Böyle bir ifadeyi bizim için nasıl kullanırsın. Ama kullandılar. Buna cevap vermesi gereken bizden önce muhalefet olmalıdır. Dikkat ederseniz ben cevap vermedim. Maalesef ülkemiz muhalefeti bu ağır ithama tüm şiddetiyle tepkisini koymak yerine konunun aylar sonra gündeme geldiği gibi bir zırvanın arkasına sığınmayı tercih etmiştir.

    "MİLLETİN KARŞISINA ÇIKMAYA CESARET EDEMİYORLAR"

    Hayatlarının hiçbir döneminde umutlarını e bağlamamış, gözlerini hep dışarıya dönük buy siyasi anlayış Türkiye'nin en büyük ayıbı ve kaybııdır. lerde delikanlıca milletin karşısına çıkıp yarışmaya cesaret edemiyorlar. Bunun yerine şeytana papucu ters getirme gibi binbir dalavereye başvuruyorlar. Çareyi millette değil de dışarıda arayanlar için bundan daha büyük ibret olabilir mi. Biz Allah'ın izniyle 2023'te ülkemize hizmet etmeyi sürdüreceğiz. Muhalefet ısrarla sarıldığı faşist kafayı değiştirmezse korkarım 2028 lerinde de aynı şeyi konuşuyor olacağız."

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