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    • 22.08.2020 14:41
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    beslemesi FOX'un haber spikeri 'dan 'nin keşfi için zoraki paylaşım!

    Başkan Erdoğan, 'deki sondajda 320 milyar metreküp rezervinin keşfedildiğini açıkladı. Erdoğan'ın doğal gaz müjdesi sonrası 'li Yahudi medya patronu 'un kanalı 'de haber spikerliği yapan 'dan zoraki bir hayırlı olsun açıklaması geldi. Portakal'ın gönülsüz ve ilginç paylaşımına dan tepki yağdı.

    Portakal'dan zoraki paylaşım!

    Başkan Erdoğan, 'deki sondajda 320 milyar metreküp rezervinin keşfedildiğini belirterek, "Yani bu ilk kuyuda bulunan rezerv, çok daha zengin bir kaynağın bir parçasıdır. İnşallah devamı da en kısa sürede gelecek." dedi.

    'nin yıllardır özlemini duyduğu bu haber tüm vatandaşları sevince boğarken, FOX haber sunucusu 'dan zoraki ve ilginç bir açıklama geldi.

    İLGİNÇ MESAJ
    Böylesine milli bir konuda eleştiri yaparak vatandaşlardan büyük tepki almaktan çekinen Portakal, hesabından ilginç bir mesaj yayınladı.



    Portakal, 'Hayırlı olsun' diyerek başladığı mesajını "Şimdi kullandığımız doğalgaz ucuzlayacak mı? Cebimiz biraz olsun bugünden itibaren rahatlayacak mı? Ucuzlamanın yurttaş olarak mujdesini ne zaman duyacağız?" sözleriyle bitirdi.



    Portakal'ın tepki almamak için denediği bu yol ise işe yaramadı. Portakal'ın ilginç mesajını sosyal medyada yorum yağmuruna tutan vatandaşlar bu paylaşıma tepki gösterdi.




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