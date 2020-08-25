Başkan Erdoğan Biden'ın skandal açıklamalarına sert cevap verdi, muhalefeti eleştirdi: Mert olun delikanlı olun

Başkan Erdoğan, doğalgazdan Akdeniz 'e kadar çarpıcı mesajlar verdi. Biden'ın deşifre olan muhalefetteki dostlarına yüklendi: Şerefinizle yenilin.Biz sandıkla geldik, sandıkla gideriz. Başka türlü gitmeyiz. Enerji konusunda Akdeniz'den de benzer müjdeli haberler alabiliriz.Bundan sonra bölgede tek zarar gören yine Yunanistan olacaktır. Almanya ve Fransa , teröristlere ev sahipliği yapıyor. Dostluk bu mu.Başkan Erdoğan, Biden'ın skandal açıklamalarına sert cevap verdi. Muhalefeti de eleştirdi. "Mert olun, delikanlı olun" dedi.



Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bakanlar Kurulu Toplantısı sonrası önemli mesajlar verdi. Muhalefeti bombaladı:



Karadeniz'de 320 milyar metreküp rezerve sahip doğalgaz kaynağı keşfettik. İnşallah bu müjdenin devamı gelecek.

zorlu mücadelede ülkemizin ve milletimizin yanında yer alan herkesten Allah razı olsun diyorum.terörist, darbeye darbe diyemeyen, düşmana düşman diyemeyen rabbim bizi böyle mankurtlardan eylemesin diliyorum.darbe ile yapamadıklarını muhalefeti destekleyerek gerçekleştireceklerini kameralar önünde söylemekten çekinmiyorlar. En azından oturup çay içmişliğimiz var.muhalefeti bu ağır ithama tepkisini tüm şiddetiyle ortaya koymak yerine konunun bir süre sonra gündeme geldiğine dair bir zırvanın arkasına sığınmıştı.delikanlıca milletin karşısına çıkıp, yarışmaya bile cesaret edemiyorlar. Biz harbi olun, hasbi olun, mert olun, delikanlı olun, yenileceksiniz, öyleyse şerefinizle yenilin, bunu söylüyoruz.Yunanistan'ı Türk donanmasının önüne atanlar yaşanacak sıkıntıda ortadan kaybolurlar.