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    • 02.09.2020 Gazete
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    Acem vurgunu!

    5 yıldızlı otellerde yaptığı toplantılarla lıları ’ya davet eden ve sunum yapan Mohammadi, başkası üzerine kayıtlı daireleri sattı. Kısa sürede 20 milyon lira topladı. Kayıplara karıştı.

    Acem vurgunu!

    5 yıldızlı otellerde yaptığı toplantılarla lıları 'ya davet eden ve sunum yapan Mohammadi, başkası üzerine kayıtlı daireleri sattı. Kısa sürede 20 milyon lira topladı. Kayıplara karıştı.

    Türkiye'de yüksek kar vaadiyle on binlerce kişiden yaklaşık 1 milyar lira toplayıp yurt dışına kaçan Çiftlik Bank CEO'su 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın kurduğu saadet zincirinin benzeri, İran'da ortaya çıktı.

    Ülkede çok sayıda kişiyi dolandıran ve 'ye kaçan Mehran Mohammadi, Antalya'da da 10 bin lira sermayeli reklam organizasyon şirketi kurup, daire satmaya başladı.

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