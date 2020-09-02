Acem vurgunu!

5 yıldızlı otellerde yaptığı toplantılarla İranlıları Antalya'ya davet eden ve sunum yapan Mohammadi, başkası üzerine kayıtlı daireleri sattı. Kısa sürede 20 milyon lira topladı. Kayıplara karıştı.

Türkiye'de yüksek kar vaadiyle on binlerce kişiden yaklaşık 1 milyar lira toplayıp yurt dışına kaçan Çiftlik Bank CEO'su 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın kurduğu saadet zincirinin benzeri, İran'da ortaya çıktı.



Ülkede çok sayıda kişiyi dolandıran ve Türkiye'ye kaçan Mehran Mohammadi, Antalya'da da 10 bin lira sermayeli reklam organizasyon şirketi kurup, daire satmaya başladı.