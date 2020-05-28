Son dakika: Sokağa çıkma kısıtlamaları devam edecek mi? Gözler Başkan Erdoğan'ın açıklamasında!

20 YAŞ ALTINA İZİN VAR MI

Ayrıca geçtiğimiz hafta 65 yaş üstü için verilen memleket izni uygulamasının 20 yaş altındaki gençler için de sınavların ardından gündeme gelebileceği ifade ediliyor. Seyahat yasağının kaldırıldığı 16 büyükşehirdeki durumun yanı sıra yasağın devam ettiği 14 büyükşehir ve Zonguldak'taki son durum da kabinenin gündeminde olacak.

15 ilde 3 Haziran'da son bulacak seyahat yasağının tamamen kaldırılabileceği veya riskin yüksek olduğu birkaç şehirde bir süre daha devam edebileceği kaydediliyor.