Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 56. Münih Güvenlik Konferansı'na katılmak üzere bulunduğu Münih'te, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile ortak basın toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu, İdlib'deki saldırıları durdurmak için Türkiye'nin, Rusya ile çaba sarf ettiğine değinerek, "Yarın heyetimiz Moskova'ya gidecek, daha önce Rus heyeti Ankara'daydı. Görüşmelerimizi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.
- Güncel
- 16.02.2020
- Gazete
Moskova yolu
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 56. Münih Güvenlik Konferansı'na katılmak üzere bulunduğu Münih'te, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile ortak basın toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu, İdlib'deki saldırıları durdurmak için Türkiye'nin, Rusya ile çaba sarf ettiğine değinerek, "Yarın heyetimiz Moskova'ya gidecek, daha önce Rus heyeti Ankara'daydı. Görüşmelerimizi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.
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