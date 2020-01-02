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’nun koltuğu sallanmaya başladı

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile “Kahraman’ın yolculuğu” kitabı yüzünden kapışan ’nun koltuğu sallanmaya başladı.

Canan zorda!
İstanbul'da CHP İlçe kongreleri sonuçları, İl Başkanı 'nu kara kara düşündürmeye başladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile 'Kahramanın Yolculuğu' adlı kitap yüzünden arası açılan Kaftancıoğlu'nun desteklediği birçok ilçe başkanı koltuğa oturamadı.



Bugüne kadar yapılan 18 ilçe kongresinden çoğunu, Kaftancıoğlu alamadı. Delege olduğu Esenyurt'ta bile adayı kazanamadı. 39 ilçeden 25'ini kaybedeceği hesaplandı. İstanbul için eski başkan Cemal Canpolat ile eski vekil Eren Erdem'in adının geçtiği iddia edildi.

EVRİN GÜVENDİK

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