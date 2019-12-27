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  • 27.12.2019 16:54
  • Son Güncelleme: 27.12.2019 16:54

Türkiye otomobilini tanıtırken 'liler 'a itiraz kuyruğunda

Türkiye tarihi bir törenle ini tanıttı. Başkan Erdoğan tarafından yapılan tanıtımın ardından yerli otomobil ilk kez görücüye çıktı. Türkiye yerli otomobilini tanıttığı sırada "istemezükçü zihniyet"e sahip 'liler ise 'a itiraz kuyruğundaydı.

Yerli teknoloji hamleleri konusunda son yıllarda önemli hamleler yapan Türkiye, Başkan Erdoğan liderliğinde ini tanıttı. Gebze'de yapılan muhteşem törende yerli otomobil ilk kez örtüsünü kaldırırken SUV ve Sedan modelleri vatandaşın beğenisine sunuldu.

İSTEMEZÜKÇÜ ZİHNİYET İTİRAZ KUYRUĞUNDA
Türkiye yerli otomobilini tanıttığı sıralarda ise "istemezükçü zihniyet"e sahip 'liler İstanbul'daki Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri önünde uzun kuyruklar oluşturarak 'a itiraz için dilekçe verme telaşındaydı. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin de itiraz dilekçelerini teslim etti. İtiraz sürecinde CHP'li belediyelerin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri'ne otobüs kaldırdığı öğrenildi.

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