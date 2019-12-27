Yerli teknoloji hamleleri konusunda son yıllarda önemli hamleler yapan Türkiye, Başkan Erdoğan liderliğinde yerli otomobilini tanıttı. Gebze'de yapılan muhteşem törende yerli otomobil ilk kez örtüsünü kaldırırken SUV ve Sedan modelleri vatandaşın beğenisine sunuldu.

İSTEMEZÜKÇÜ ZİHNİYET İTİRAZ KUYRUĞUNDA

Türkiye yerli otomobilini tanıttığı sıralarda ise "istemezükçü zihniyet"e sahip CHP'liler İstanbul'daki Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri önünde uzun kuyruklar oluşturarak Kanal İstanbul'a itiraz için dilekçe verme telaşındaydı. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin de itiraz dilekçelerini teslim etti. İtiraz sürecinde CHP'li belediyelerin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri'ne otobüs kaldırdığı öğrenildi.