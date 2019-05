Dün sosyal medyada ortaya çıkan Ekrem İmamoğlu'nun videosu vatandaşların tepkisine yol açtı. Muhafazakar seçmenin oyunu almak için her yolu deneyen CHP-HDP ve İP'in adayı Ekrem İmamoğlu Beylikdüzü'nde her akşam 60-70 evde iftar açtığını söyleyerek imkansız bir işe imza attı ve akıllara her gün cuma namazı kıldığını söyleyerek vatandaşların aklını küçümseyen Muharrem İnce'yi getirdi.

KARAKOL BASIP TEHDİTLER SAVURMUŞTU

Seçim çalışmaları boyunca gittiği yerlerde şirin ve sakin gözükmeye çalışan partisinin ismini kullanmadan "Halk Partisi" kısaltmasını tercih eden bunun yanında partisinin lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adını anmadan muhafazakar seçmene yaklaşan Ekrem İmamoğlu'nun 2017'de karakol basarak polisleri tehdit ettiği anlar hala hafızalardaki yerini koruyor.





SKANDALLARI BİTMİYOR

Beylikdüzü'nde 15 Temmuz şehidi Ömer Halisdemir ismini veto eden ancak içkili mekan açılması için ruhsata izin veren Ekrem İmamoğlu muhafazakar seçmeni kandırmak için "Biz iyiyiz, biz birleştiriciyiz" rolleri kesmeye devam ediyor. Oysaki daha geçtiğimiz günlerde haki cübbeyle darbe mesajı veren FETÖ elebaşı Gülen gibi Ekrem İmamoğlu da Kuleli'yi arkasına alarak mesaj paylaşmıştı.

"BUNU NASIL BAŞARIYOR!!!"

Ekrem İmamoğlu'nun videosunu izledikten sonra vatandaşlar "Bunu nasıl başarıyor!!!, Bunu bende yapmalıyım!, Muharrem İnce'nin cuma namazını unutamadan Ekrem İmamoğlu'nun iftarı geldi." gibi mesajlar yazarak tepkilerini gösterdiler.