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  • Son Güncelleme: 11.05.2019 16:49

günde 60-70 defa iftar açıyormuş

Muhafazakar kesime şirin gözükmek için her yolu deneyen CHP-HDP ve İP'in adayı , her akşam 60-70 evde iftar açtığını söyleyerek baltayı taşa vurdu ve vatandaşların "Böyle şey nasıl olur" diyerek tepkisini çekti. Bu durum akıllara her gün cuma namazı kıldığını söyleyen 'yi getirdi.

Dün sosyal medyada ortaya çıkan 'nun videosu vatandaşların tepkisine yol açtı. Muhafazakar seçmenin oyunu almak için her yolu deneyen CHP-HDP ve İP'in adayı Ekrem İmamoğlu Beylikdüzü'nde her akşam 60-70 evde iftar açtığını söyleyerek imkansız bir işe imza attı ve akıllara her gün cuma namazı kıldığını söyleyerek vatandaşların aklını küçümseyen 'yi getirdi.

KARAKOL BASIP TEHDİTLER SAVURMUŞTU
çalışmaları boyunca gittiği yerlerde şirin ve sakin gözükmeye çalışan partisinin ismini kullanmadan "Halk Partisi" kısaltmasını tercih eden bunun yanında partisinin lideri 'nun adını anmadan muhafazakar seçmene yaklaşan Ekrem İmamoğlu'nun 2017'de karakol basarak polisleri tehdit ettiği anlar hala hafızalardaki yerini koruyor.



SKANDALLARI BİTMİYOR
Beylikdüzü'nde 15 Temmuz şehidi Ömer Halisdemir ismini veto eden ancak içkili mekan açılması için ruhsata izin veren Ekrem İmamoğlu muhafazakar seçmeni kandırmak için "Biz iyiyiz, biz birleştiriciyiz" rolleri kesmeye devam ediyor. Oysaki daha geçtiğimiz günlerde haki cübbeyle darbe mesajı veren elebaşı Gülen gibi Ekrem İmamoğlu da Kuleli'yi arkasına alarak mesaj paylaşmıştı.

"BUNU NASIL BAŞARIYOR!!!"
Ekrem İmamoğlu'nun videosunu izledikten sonra vatandaşlar "Bunu nasıl başarıyor!!!, Bunu bende yapmalıyım!, Muharrem İnce'nin cuma namazını unutamadan Ekrem İmamoğlu'nun iftarı geldi." gibi mesajlar yazarak tepkilerini gösterdiler.




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