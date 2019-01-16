ADANA Sarıçam'da bir vatandaş, oturduğu apartmanın bahçesinde hareketsiz halde yatan bir kadın gördü. Yapılan incelemede, cesedin Perihan Büyükbayram'a (45) ait olduğu ve tavukçuluk işiyle uğraşan Cüneyt Büyükbayram ile evli olduğu belirlendi. Kadının apartmanda oturmadığı, ancak 4. kattaki bir dairenin çok yüksek fiyata tanınmayan bir kişi tarafından kiralandığı anlaşıldı. Büyükbayram'ın, sabah saat 07.45 sıralarında apartmana geldiği saptandı. Kadının apartmandan atlayarak intihar etmiş olabileceği üzerinde durulurken, olayı öğrenen kocası şok geçirdi. Abla Aylin Büyükbayram "Sen buraları bilmezsin, seni buralara kim getirdi. Nasıl öldün" diye ağıt yakarak gözyaşlarına boğuldu. Kadının cenazesi inceleme yapıldıktan sonra otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.
Perihan'ın ablası Aylin, gözyaşlarını tutamadı.
Perihan Büyükbayram, çevresi tarafından sevilen biriydi.
Perihan'ın ablası Aylin, gözyaşlarını tutamadı.
Perihan Büyükbayram, çevresi tarafından sevilen biriydi.
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