Başkan Recep Tayip Erdoğan'ın Fırat'ın doğusuna operasyon yapılacağını açıklaması ve ABD askerlerinin Suriye'den çekilmeye başlamasıyla birlikte PKK-YPG'li teröristleri korku sardı. ABD'li temsilci Brett McGurk ile poz veren kırmızı listedeki terörist Ferhat Abdi Şahin'in de aralarında bulunduğu üst düzey teröristlerin Suriye'nin iç kesimlerine doğru kaçtıkları öğrenildi.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.