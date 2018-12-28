Başkan Recep Tayip Erdoğan'ın Fırat'ın doğusuna operasyon yapılacağını açıklaması ve ABD askerlerinin Suriye'den çekilmeye başlamasıyla birlikte PKK-YPG'li teröristleri korku sardı. ABD'li temsilci Brett McGurk ile poz veren kırmızı listedeki terörist Ferhat Abdi Şahin'in de aralarında bulunduğu üst düzey teröristlerin Suriye'nin iç kesimlerine doğru kaçtıkları öğrenildi.