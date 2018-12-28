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  • 28.12.2018 10:46
  • Son Güncelleme: 28.12.2018 11:09

ABD'li temsilci Brett McGurk ile poz veren kırmızı listedeki terörist kaçıyor

ABD’li temsilci Brett McGurk ile poz veren, teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın "manevi oğlum" dediği, 'deki birtakım saldırıların faili olduğu için kırmızı listede aranan terörist ’in de aralarında bulunduğu sözde üst düzey teröristlerin, TSK'nın harekatına önlem için ’nin iç kesimlerine kaçmaya başladıkları öğrenildi.

Başkan Recep Tayip Erdoğan'ın Fırat'ın doğusuna operasyon yapılacağını açıklaması ve ABD askerlerinin Suriye'den çekilmeye başlamasıyla birlikte PKK-YPG'li teröristleri korku sardı. ABD'li temsilci Brett McGurk ile poz veren kırmızı listedeki terörist Ferhat Abdi Şahin'in de aralarında bulunduğu üst düzey teröristlerin Suriye'nin iç kesimlerine doğru kaçtıkları öğrenildi.

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