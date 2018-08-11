Küstah Fox

Türkiye'ye karşı ekonomik 15 Temmuz'u başlatan ve açıkça saldırıya geçen ABD'nin FOX TV'si de, Trump ile eşzamanlı olarak kirli savaşın düğmesine bastı. FETÖ'nün 17/25 Aralık kumpasının da işbirlikçiliğini yapan FOX, şimdi de algı operasyonlarına başladı.
FETÖ'nün medya ayağı gibi çalışan FOX TV, Doğan Şentürk yönetiminde Fatih Portakal ve İsmail Küçükkaya gibi tetikçileriyle Türk ekonomisini hedef alan yayınlara imza attı.
HEDEF ERDOĞAN
ABD'li Murdoch'un sahip olduğu televizyon, hükümeti zayıflatmak için Berat Albayrak'a ve ekonomi yönetimine saldırdı. Kirli yayınların asıl hedefleri ise ABD'in tehditlerine karşı bir milli seferberlikle dik duran Başkan Erdoğan.
FETÖ'nün medya ayağı gibi çalışan FOX TV, Doğan Şentürk yönetiminde Fatih Portakal ve İsmail Küçükkaya gibi tetikçileriyle Türk ekonomisini hedef alan yayınlara imza attı.
HEDEF ERDOĞAN
ABD'li Murdoch'un sahip olduğu televizyon, hükümeti zayıflatmak için Berat Albayrak'a ve ekonomi yönetimine saldırdı. Kirli yayınların asıl hedefleri ise ABD'in tehditlerine karşı bir milli seferberlikle dik duran Başkan Erdoğan.
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