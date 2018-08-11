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Küstah Fox

Ekonomik ’un medya ayağı , yine tetikçilik yapmaya başladı. Yalan haberleriyle vatandaşa algı operasyonu yaptı

Küstah Fox
Türkiye'ye karşı ekonomik 15 Temmuz'u başlatan ve açıkça saldırıya geçen 'nin 'si de, Trump ile eşzamanlı olarak kirli savaşın düğmesine bastı. FETÖ'nün 17/25 Aralık kumpasının da işbirlikçiliğini yapan FOX, şimdi de algı operasyonlarına başladı.



FETÖ'nün medya ayağı gibi çalışan FOX TV, Doğan Şentürk yönetiminde ve gibi tetikçileriyle Türk ekonomisini hedef alan yayınlara imza attı.

HEDEF ERDOĞAN
ABD'li Murdoch'un sahip olduğu televizyon, hükümeti zayıflatmak için Berat Albayrak'a ve ekonomi yönetimine saldırdı. Kirli yayınların asıl hedefleri ise ABD'in tehditlerine karşı bir milli seferberlikle dik duran Başkan Erdoğan.


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  • 11 Ağustos 2018, Cumartesi
  • Gazete
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