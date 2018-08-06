Adnan firarda

Adnan Oktar'ın Çengelköy'deki villasına baskın sırasında nasıl kaçtığının detayları ortaya çıktı. Oktar'ın villadan çıkıp Sarıyer'de yakalandığı ana kadar küçük bir İstanbul turu yaptığı, bir saat İstanbul polisi tarafından helikopter, tekne, ve araçlarla adım adım takip edildiği belirlendi. Oktar'ın sırasıyla villadan çıktıktan sonra Üsküdar, Beykoz, Seyrantepe'ye gittiği, son olarak Sarıyer'de bir siteye girip çıktıktan sonra aracıyla hareket ettiği sırada yakalandığı belirlendi.
SEMA DALGIÇ
SEMA DALGIÇ
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