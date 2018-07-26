Yol Durumu
  1. İdam Tweeti’ne hapis istemi!
  2. Elin kızından insanlık dersi

Başarısızlık kitabımızda yer almaz

Başkan Erdoğan BRICS Zirvesi’ne katılmak için ’ya gitti. Yolculuk öncesi atamalarla ilgili konuştu: Her an her şey olabilir. Çünkü biz başarıyı öncelikli olarak öne alıyoruz. Başarısızlık bizim kitabımızda yer almıyor...

Başarısızlık kitabımızda yer almaz
Başkan Tayyip Erdoğan, dün 10. BRICS Zirvesi'ne katılmak için Cumhuriyeti'ne gitti. Erdoğan, yolculuk öncesi Ankara 'nda önemli açıklamalarda bulundu. Zirve kapsamında Rusya Devlet Başkanı ile ikili görüşme yapacağı hatırlatan Başkan Erdoğan, "Şu anda Suriye'deki gelişmeler gerek Tel Rıfat gerek Münbiç olsun, bunlar istenilen istikamette henüz gelişmiyor. Şu anda istenilen istikamette gelişmiş olan tek yer Afrin'dir, Cerablus'tur, El-Bab'dır. Bunlar belli bir yere oturdu, 4 bin kilometrekarelik alan tamamıyla kontrolümüzün altında" dedi. ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarına karşı Türkiye'nin tavrının ne olacağına ilişkin soruyu ise Erdoğan, şöyle yanıtladı:

ABD'YE İRAN UYARISI
"Amerika nasıl stratejik ortağımız ise diğer stratejik ortaklarımızla olan ilişkiyi kesmek bir defa bizim ülkeler arasındaki bağımsızlık anlayışımıza ters düşer." Bu arada Erdoğan, kurul ve ofislerdeki yeni atamalarla ilgili olarak şunları söyledi: "Her an her şey olabilir, atanmış olan da tekrar görevden alınabilir. Çünkü biz burada başarıyı öncelikli olarak öne alıyoruz. Çünkü başarılı olmaya mahkumuz. Başarısızlık bu sistemde bizim kitabımızda yer almıyor."



Erdoğan, BRICS Zirvesi'ne katılmak için gittiği Johannesburg'ta askeri tören ile karşılandı.
Etiketler: , , ,
  • 26 Temmuz 2018, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR