Başarısızlık kitabımızda yer almaz

Tayyip Erdoğan, dün 10. BRICS Zirvesi'ne katılmak için Güney Afrika Cumhuriyeti'ne gitti. Erdoğan, yolculuk öncesi Ankara Esenboğa Havalimanı 'nda önemli açıklamalarda bulundu. Zirve kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ikili görüşme yapacağı hatırlatan Başkan Erdoğan, "Şu anda Suriye'deki gelişmeler gerek Tel Rıfat gerek Münbiç olsun, bunlar istenilen istikamette henüz gelişmiyor. Şu anda istenilen istikamette gelişmiş olan tek yer Afrin'dir, Cerablus'tur, El-Bab'dır. Bunlar belli bir yere oturdu, 4 bin kilometrekarelik alan tamamıyla kontrolümüzün altında" dedi. ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarına karşı Türkiye'nin tavrının ne olacağına ilişkin soruyu ise Erdoğan, şöyle yanıtladı:"Amerika nasıl stratejik ortağımız ise diğer stratejik ortaklarımızla olan ilişkiyi kesmek bir defa bizim ülkeler arasındaki bağımsızlık anlayışımıza ters düşer." Bu arada Erdoğan, kurul ve ofislerdeki yeni atamalarla ilgili olarak şunları söyledi: "Her an her şey olabilir, atanmış olan da tekrar görevden alınabilir. Çünkü biz burada başarıyı öncelikli olarak öne alıyoruz. Çünkü başarılı olmaya mahkumuz. Başarısızlık bu sistemde bizim kitabımızda yer almıyor."Erdoğan, BRICS Zirvesi'ne katılmak için gittiği Johannesburg'ta askeri tören ile karşılandı.