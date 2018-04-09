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Mutsuz son!

Oyuncu , yönetmen eşi ’dan boşandı. Mahkeme, Tarhan’ın aylık 30 bin TL tazminat ödemesini kararlaştırdı

Mutsuz son!
1999'da birincisi olan ve 'Asmalı Konak' dizisi ile oyunculuk hayatına başlayan Burcu Kutluk (40), 3 Ocak 2016'da yönetmen Bora Tarhan (48) ile dünya evine girdi. Çiftin bu evlilikten bugün 2 yaşında olan bir kız çocukları dünyaya geldi. Ancak evlilik 2 yılda bitti. , 1 Aralık 2017 tarihinde İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurarak anlaşmalı olarak boşanmak istediğini belirtti. 12 Aralık 2017 tarihli duruşmada ise mahkeme, ikilinin boşanmalarına karar verdi. Ayrıca Bora Tarhan'ın müşterek çocuk için aylık 5 bin lira iştirak, Burcu Kutluk'a ise 30 bin lira tazminat ödemesine karar verildi.

ALİ OKTAY
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  • 09 Nisan 2018, Pazartesi
  • Gazete
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