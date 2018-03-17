Sapığa 51 yıl

Türkiye'nin ortak vicdanı, sapıklara isyan etti. Canilerin en ağır cezayla çarptırılması istendi. Hadım yasası gündeme geldi. İşte kamuoyu çocukları sapıklardan korumanın çaresini ararken Adana'da önemli bir karar verildi. Geçtiğimiz ay Adana Yüreğir'de 4.5 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden cani, ilk duruşmada cezayı yedi. Sokak düğünü sırasında, düğün sahibinin evinde uyuyan 4.5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan Sedat Keser (20) dün hakim karşısına geçti.



UTANMADAN BERAATİNİ İSTEDİ

Sanık Keser duruşmaya Kayseri 1 Nolu T tipi Cezaevi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Savunma yapan sanık Keser, arkadaşlarının kendisine hap ve içki içirdiklerini söyledi. Mağdur çocuğa yönelik bir eylemde bulunmadığını iddia eden Keser, mahkemeden beraatini talep etti. Mahkeme heyeti ise sanık Sedat Keser'e, "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan 30 yıl, "Cebir tehdit veya hile kullanarak çocuğu cinsel amaçlı hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 21 yıl olmak üzere toplam 51 yıl hapis cezası verdi. Ailenin avukatı Meryem Remziye Şimşek ise cezayı az bulduklarını belirtti. Karara itiraz edeceklerini kaydetti.