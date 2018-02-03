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Kan kardeş

’de iki kardeş, motosikletle bariyere çarptı. Ağabey, kanlar içinde kalan kardeşine sıkı sıkı sarıldı

Kan kardeş
İki kardeş motosiklet sı geçirdi. Hafif yaralı ağabey, ağır yaralanan kardeşine sarılarak yardım gelmesini bekledi. Kaza 'de dün meydana geldi. Kardeşi Kerem Oran'ı işyerine götürmek için motosikletle ilerleyen Muharrem Oran, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Bariyerlere çarptı. İkili yola savruldu. Kerem ağır yaralanırken, Muharrem ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Muharrem Oran ise kanlar içinde yerde yatan kardeşine sarılarak destek oldu. Kazayı fark eden çevredeki vatandaşlar sağlık ekiplerine haber verdi. Yaralılar olay yerine giden ekipler tarafından Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayı görerek yardım eden motosiklet sürücüsü Rahim Çiçek, "Ani bir hız almış. Rüzgar da vurunca motosiklet bariyerlere çarpmış. Biz motorcular olarak kazayı görünce olay yerine koştuk. Biz motorcular birbirimize sürekli yardımda bulunuruz zaten" dedi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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  • 03 Şubat 2018, Cumartesi
  • Gazete
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