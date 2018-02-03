Kan kardeş

İki kardeş motosiklet kazası geçirdi. Hafif yaralı ağabey, ağır yaralanan kardeşine sarılarak yardım gelmesini bekledi. Kaza İstanbul Şişli'de dün meydana geldi. Kardeşi Kerem Oran'ı işyerine götürmek için motosikletle ilerleyen Muharrem Oran, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Bariyerlere çarptı. İkili yola savruldu. Kerem ağıryaralanırken, Muharrem isekazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Muharrem Oran ise kanlar içinde yerde yatan kardeşine sarılarak destek oldu. Kazayı fark eden çevredeki vatandaşlar sağlık ekiplerine haber verdi. Yaralılar olay yerine giden ekipler tarafından Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayı görerek yardım eden motosiklet sürücüsü Rahim Çiçek, "Ani bir hızalmış. Rüzgar da vuruncamotosiklet bariyerlere çarpmış.Biz motorcular olarak kazayıgörünce olay yerine koştuk. Bizmotorcular birbirimize sürekliyardımda bulunuruz zaten" dedi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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