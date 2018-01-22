Binaya daldı

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İstanbul Bahçeşehir'de lüks cipin sürücüsü Murat Atakan Kayala, dün direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, hızla giderek cadde üzerinde bulunan 6 katlı binanın bodrum katındaki duvara ok gibi saplandı. Yarısına kadar bina duvarından içeri giren cip, kullanılamaz hale gelirken, Kayala ve yanında bulunan Şinasi Yurtsever de yaralandı. Yaralılar hemen hastaneye kaldırıldı. Görgü tanıkları, cipin hızla geldiğini ve kontrolden çıkarak, binanın duvarını delip içeri girdiğini söyledi. Cip, daha sonra çekiciyle olay yerinden kurtarıldı.
- 22 Ocak 2018, Pazartesi
- Gazete
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